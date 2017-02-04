الليلة.. غانا تسعى لامتطاء الخيول والظفر ببرونزية «كان 2017»

يحتضن ملعب «بورجونتي» في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، قمة بوركينا فاسو وغانا، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس الأمم الإفريقية «كان 2017» التي تحتضنها الجابون في الفترة من الرابع عشر من يناير الماضي وتختتم منافساتها غدًا الأحد، بمواجهة مصر والكاميرون في النهائي الثالث بين البلدين.

يدير اللقاء حكم الساحة مهدي عبيد شارف، ويساعده مواطنه عبد الحق إيتشعلي والتونسي أنور حميلة، وكان الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف قد أدار لقاء مالي وغانا في الجولة الأولى من البطولة.

منتخب بوركينافاسو اتجه للمنافسة على المركز الثالث والميدالية البرونزية بعدما مُني بخسارة أمام المنتخب المصري في الدور نصف النهائي 4/3 بركلات المعاناة الترجيحية، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي في اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

بينما تحول المنتخب الغاني «البلاك ستارز» إلى خوض لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بعدما مُني بخسارة كبيرة لم يتوقعها أحد أمام أسود الكاميرون بهدفين دون رد في لقاء الدور نصف النهائي من البطولة، جميع الترشيحات كانت تصب في صالح النجوم السوداء لتخطي عقبة الأسود والتأهل لمواجهة الفراعنة، لكن حققت الكاميرون مفاجأة من العيار الثقيل وعبرت لمباراة الذهاب على حساب النجوم التي لم تضئ بالشكل الكافي خلال المونديال الإفريقي.

يسعى كلا المنتخبين لحفظ ماء الوجه في مواجهة الليلة، ويعد المركز الثالث والميدالية البرونزية أقل تعويض للجماهير الغفيرة التي كانت تنتظر مشاهدة منتخبها في المباراة النهائية، وهو يعتلي منصات التتويج.