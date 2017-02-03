هدم منازل «الوكيلة» ببني سويف رغم سداد الإيجارات دون توفير بديل

يعاني العديد من أهالي قرية الوكيلة، التابعة للوحدة المحلية لقرية ابسوج بمركز الفشن ببني سويف، من تعنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتعدي على منازلهم بالهدم، وسط تأكيد الأهالي دفع الإيجارات المستحقة عنها بإدارة الضرائب العقارية منذ سنوات عديدة، وأن لديهم ما يثبت ذلك.

ورغم وجود عمارات الإسكان الاجتماعي بجوار منازل الأهالي، إلَّا أن ذلك لم يشفع للمسؤولين في توفير بديل لهولاء المواطنين بتلك المساكن؛ حتى لا يشكل الأمر إقامة عشوائيات جديدة، ويجرى حاليًّا رصف بعض الطرق الجانبية لتلك المنطقة؛ استعدادًا لزيارة المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان؛ لتسليم مشروع الوحدات السكنية المجاورة للمنطقة التى يتم هدم منازل المواطنين بها، دون أن تطرح الدولة بدائل لهم.

وحصلت «البديل» على عدة مستندات تثبت سداد الأهالي الرسوم المستحقة منذ سنوات عديدة، ومنذ عام 2008 وحتى الآن ترفض الأجهزة المعنية تحصيل تلك الرسوم، كما هو متبع سابقًا؛ لنية الأجهزة في طرد الأهالي، بحسب تأكيدهم لـ«البديل».

وقال إبراهيم محمد علي، 84 عامًا فلاح: أسكن أنا وعائلتي منذ أعوام بهذه الأرض، ونعلم أنها أملاك دولة، لكننا غير متعدين عليها، ونحاول تقنين الأوضاع بربط تلك الأرض مع جهة الأملاك، ونسدد حق الانتفاع في صورة إيجار، ولدينا ما يثبت ذلك، ونعيش في غرفتين، ولم نشتكِ يومًا من ضيق المساحة، في حين أن الجهة المقابلة لمنازلنا طرح النهر، وهناك العديد من التعديات على الأراضي الزراعية في غياب من مجلس المدينة والزراعة.

وحكى سيد سعيد، 38 عامًا عامل باليومية أنه عندما جاءت قوات من مجلس المدينة والشرطة لإزالة المنازل، كان أطفاله الأربعة موجودين بالمنزل، ولديه طفل مريض بالسكر، كاد أن يموت من شدة الرعب مما رآه، مضيفًا أنه وأسرته يسكنون في قطعة الأرض منذ عام 1973، وتدفع كل أسرة أموالًا أميرية «إيجار».

ولفت إلى أن المنطقة المجاورة لهم كانت قطعة أرض بمساحة 15 فدانًا، وكانت مزروعة بالموز ونوعيات أخرى يعيش من خيرها أكثر من 80 أسرة، وكان يجاورها مصرف تم ردمه، وبنت وزارة الإسكان تلك القطعة بعد إزالة الزراعات التي بها، ولم تعوضنا الدولة عنها بشيء، فقط لأنها ملك للدولة، لكن لم يدرك المسؤولون وقتها تعبنا في زراعتها وأنها مصدر رزقنا، ورغم ذلك لم نعترض على شيء.

وقال المحاسب محمود المغربي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن: أقر بتعاطفي مع بعض أهالي المنطقة، الذين يسكنون تلك المنازل منذ سنوات عديدة، وهناك آخرون بنوا حديثًا بداعي عدم وجود سكن لهم، ونحن ننفذ عملنا، وسنرفع مذكرة للمهندس شريف حبيب محافظ بني سويف؛ لمراعاة ظروف أهالي الوكيلة بزرابي الفشن، أو توفير مساكن بديلة لهم.

وأضاف المغربي أن الأرض تحت ملكية الوحدة المحلية لقرية ابسوج وأملاك الدولة، والأهالي لديهم إيصالات دفع خاصة بالضرائب العقارية، وهي ليست جهة ولاية أو وصاية على الأرض، وهم بذلك الأمر يعتبرون متعدين، وأصدرنا قرارات الإزالة لهم لإقامة مشروعات خدمية بتلك المنطقة، ونحرص على عرض الموضوع على المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف؛ لتوفير بديل للأهالي المستحقين.