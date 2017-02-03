رغم الصعوبات.. إفريقيا سوق جذابة للغرب (مترجم)

في الأعوام الأخيرة باتت إفريقيا أكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي في عدة قطاعات، بفضل ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة القدرة الاستهلاكية للمواطن، مع توقعات بزيادة الطبقة الوسطى بنحو 300 مليون نسمة بحلول 2030.

قد يكون الإرهاق عائقًا في مصلحة بعض المستثمرين الغربيين في سوق الابتكار الإفريقي، وسط انتظارهم جني ثمار استثمارتهم، حتى إن بعض الشركات الإفريقية خاصة في نيجيريا تكافح من أجل الحصول على أرباح أوائل المستثمرين.

لماذا هذا المزاج المتشائم؟ هو فقط نتيجة ما تم ملاحظته، وهو أنه في حين وجود روح المبادرة الإفريقية وازدهارها، يذهب عدد قليل فقط من المشاريع إلى المستثمرين في المؤسسات الغربية، وهناك سبب آخر، وهو أن المستثمريين متعلقون بالتكنولوجيا الأنيقة.

النهج الواقعي لكسب المال يضربه نوع من الرتابة، وفي عام 2014 طلب المستثمرون الغربيون التعاون مع رجال الأعمال الأفارقة، وفي الآونة الأخيرة قابلوا نحو صاحب 100 مشروع والتي من المرجح أن تزدهر في المستقبل.

هناك عدد متزايد من رجال الأعمال الذين يستغلون بالفعل الفرص التجارية المربحة في القارة، ومفتاح نجاحهم هو رؤية الأشياء بشكل مختلف تمامًا عن البقية، وتقوم فلسفة معظم هذه المشاريع على أن هناك مشكلات، تواجه المشاريع والفرص المحتملة، لكن بينما يشكو هؤلاء من التحديات التي يواجهونها هناك آخرون يبتكرون مشاريع عبارة عن خلق الحلول لهذه المشكلات، ويجنون منها المال أيضًا.

تمتلك إفريقيا العديد من العوامل التي تدفعها للسيطرة، وهي سيطرتها على الجزء العلوي من الهرم الإنتاجي، بجانب السيطرة على عوامل الإنتاج، والابتكار في التوزيع بدلًا من المنتجات.

إلا أن هناك واقعًا مؤسفًا للعديد من الاقتصادات الإفريقية، حيث يشارك نسبة ضئيلة جدًّا من السكان في الاقتصاد الرسمي، كما أنه لدمج الشعوب في الاقتصاد، هناك حاجة لمزج معايير الجودة العالمية في التصميم الإفريقي.

بالنظر إلى بلد مثل ملاوي، مدينتان فقط تقعان في رأس الهرم العلوي، كما أن العمالة الوافدة إليها قليلة، هناك متجر في مدينة بالنتير لتصنيع الأثاث، إلا أن أسعاره مرتفعة جدًّا بالنسبة لسكان المدينة، ولكن في نفس الوقت تظل أسعاره أقل من الواردات.

هناك عدد من الشركات نجحت في تجاوز الحدود الوطنية، والذهاب إلى بلدان أخرى، مثل سلسلة مطاعم جافا في نيروبي، والتي لها نحو 40 فرعًا في شرق إفريقيا، وهي مطاعم تجمع بين المعايير الدولية والأذواق الإفريقية، كما ارتفعت حصة نيروبي من اجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة إلى خمسة أضعافها، لتصل إلى 7.5% خلال 2013، بعدما كانت بالكاد تصل إلى 1.5% عام 2007، ففي أغسطس 2012 أنشأت شركة IBMمختبرًا للابتكار في المدينة، وهو الأول من نوعه في القارة، كما شهدت إقبال عدد من المصارف الدولية على افتتاح فروع لها فيها مثل “بنك الصين” ومصرف “إتش إس بي سي”، فكل المؤشرات تعزز مكانة مدينة نيروبي ومركزها كمركز مال دولي ناشئ.

السيطرة على عوامل الإنتاج والمدخلات الرئيسة أحد أساسيات الطريق إلى النجاح، حيث تجزئة ملكية الأرض في المناطق من خلال عقود الإيجار، ومنع الوضع شبه الاحتكاري، خاصة في كينيا وتنزانيا، وينطبق هذا على صناعة الأسمنت في إفريقيا.

تمر إفريقيا بطفرة في قطاع البناء، وهي الفرصة التي بالتأكيد سوف تخلق الكثير من الثروة لرجال الأعمال، فليس من المستغرب أن أغنى رجل في إفريقيا، أليكو دانجوت، ويعد واحدًا ممن استثمروا بكثافة فى قطاع الأسمنت أهم عنصر فى مواد تشغيل مشاريع البناء والتشييد سواء كانت منازل أو مبان أو طرقًا وجسورًا، حيث كانت دول القارة تنفق مليارات الدولارات لاستيراده، لكن ليس بعد الآن؛ لأن دانجوت ومنتجين آخرين للأسمنت مثل «لافارج» الفرنسية تنتشر بسرعة فى مختلف أنحاء المنطقة.

ويعد الأسمنت هو مجرد مثال واحد من عدة مواد للبناء والتشييد التى ينمو الطلب عليها فى جميع أنحاء القارة، فالطلب على الصلب أيضًا من أهم الفرص التجارية التي تضمن مليارات الدولارات كأرباح سنوية تفوق ربما الأسمنت.

تشير الإحصائيات إلى أن الأسواق الإفريقية أصبحت جاذبة للمؤسسات العالمية، و باتت تتموقع فيها باعتبارها سوقًا هامة تضم 350 مليون مستهلك ينتمون للطبقة المتوسطة، كما أن نسبة نمو الناتج الخام فاقت 5% وناهزت نسبة النمو في بعض المناطق مثل إفريقيا الشرقية 7%.

يرغب المستثمرون في الوصول إلى غالبية المستهلكين، وبالتالي هم بحاجة إلى التركيز على سلع المجتمعات البسيطة والريفية، وبالتالي التغلب على مشكلة البنية التحتية والطرق من أهم الخطط للوصول إلى هذه المناطق.

هارفرد بزنس