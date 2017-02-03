تجدد القتال بجنوب السودان يضع سلفاكير في مأزق

قال موقع دويتش فيله: اندلعت اشتباكات جديدة حول ملكال بالمنطقة الشمالية المنتجة للنفط في جنوب السودان، بين القوات الحكومية ومقاتلين موالين لزعيم المتمردين رياك مشار، الذين يلقون اللوم على بعضهم بعضًا في العنف.

وتابع الموقع: مرة أخرى يتجدد القتال في جميع أنحاء ثاني أكبر مدينة بجنوب السودان وملكال، عاصمة منطقة أعالي النيل الغنية بالنفط، التي ليست بعيدة عن الحدود الشمالية لجمهورية السودان.

وأضاف الموقع أن الفريقين يتهم بعضهما بعضًا، مما فاقم من المشكلة والصراع بينهما، حيث يدعي الحزب الحاكم أن المتمردين يحاولون استفزاز الجيش الشعبي للتحرير؛ لأنه قد تم إعطاء الجيش الشعبي تعليمات بعدم شن هجمات ضد قوات المتمردين، كما يدعي المتمردون أن القوات الحكومية هي من بدأت بمهاجمتهم يوم الثلاثاء.

ويعمل الجانبان المتقاتلان للسيطرة على المدينة، مما زاد من حدة العنف والوسائل المستخدمة به، حتى إن المتمردين وكذلك الجيش لم يستطيعا تأكيد عدد القتلى.

الحزب الحاكم في مأزق

وانضمت المنطقة المحيطة لملكال لتحالفات القوات المتمردة، مما دعم خطورة المتمردين، فنجحوا في قتال قوات سلفاكير بشكل متفرق وناجح، مما اضطر المسؤولين إلى اغلاق مطار ملكال، وفي الوقت ذاته اندلع القتال في بلدة كاجوكجي، بمنطقة ياي على الطرف الجنوبي للغاية من البلاد بالقرب من الحدود مع أوغندا، مما جعل الحزب الحاكم في مأزق؛ بسبب الضربات التي يتلقاها من كل اتجاه، وأسفر ذلك عن العديد من القتلى في صفوف جيش سلفاكير، حيث قتل ستة جنود على الأقل في عمليات صد المتمردين.

وتسبب اندلاع القتال في فرار الناس من ديارهم، عابرين الحدود إلى أوغندا المجاورة، وزاد هذا من تطور وضع اللاجئين في المنطقة، الذي أصبح مقلقًا للغاية، وفي الوقت الراهن يفر الناس بأعداد كبيرة من مناطق النزاع، حتى الأطفال يعانون من مساوئ النزوح والفرار.

مواقف القوى الدولية والإقليمية

يمثّل جنوب السودان نقطة تقاطع مصالح بين الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية والصين؛ فبالنسبة للولايات المتحدة يمثّل جنوب السودان أهمية خاصة من الناحية الجيوستراتيجية، خاصة بعد إنشاء القيادة العسكرية لإفريقيا «آفريكوم»، مما يفسر استمرار النزاع في أماكن النفط المهمة، في حين يمثّل وجود الشركات الصينية بالمنطقة تحديًا اقتصاديًّا لنظيرتها الأمريكية التي تبدو مهتمة بفرص الاستثمار في تلك الدولة البكر بقطاعات الزراعة والمعادن والثروة الغابية وغيرها، خاصة أنّ حكومة السودان قبل الانفصال أبرمت مع الصين عقودًا طويلة الأجل قطعت عليها الطريق إلى قطاع النفط الحيوي في الجنوب.

وللبريطانيين مصالحهم أيضًا، بحكم كونهم القوة الاستعمارية السابقة في السودان وأوغندا وكينيا. وتتحرّك كلّ هذه الأطراف ومعها شركاؤها الإقليميون الآن وبسرعة؛ لاحتواء الأوضاع في جنوب السودان، حتى لا تخرج عن نطاق السيطرة، خاصة أن دول الجوار تشهد بدورها اضطرابات مثل جمهورية الكونغو وجمهورية إفريقيا الوسطى، وكلاهما جارتان لجنوب السودان، كما أن اندلاع حرب جديدة في جنوب السودان وخروجها عن السيطرة ستكون له آثاره الكبيرة في كل من أوغندا وكينيا وإثيوبيا؛ وهي دول لها حدود مشتركة مع جنوب السودان، وأصبح لها بعد الانفصال مصالح اقتصادية متنامية معها، لذلك ستضغط تلك الجهات الدولية والإقليمية بكل ما لديها من قوة؛ لإعادة جنوب السودان إلى حالة من التوافق الداخلي والاستقرار، كما ستحرص هذه الأطراف على استمرار ضخّ النفط الجنوبي عبر أراضي الشمال؛ إذ من دون إنتاج النفط وتسويقه سيصبح الجنوب عبئًا وعالة على المجتمع الدولي.

ومن الواضح أنّ دولة جنوب السودان تواجه أخطر أزماتها الداخلية منذ ولادتها قبل عامين، كما يبدو أنّها حملت بذور أزمتها معها عندما انفصلت عن الشمال؛ فالانفصال الذي جرى تسويقه بوصفه حلًّا لقرونٍ من هيمنة الشمال العربي المسلم على الجنوب المسيحي الإفريقي، لا يبدو أنّه أنهى مشكلات الدولة الجنوبية الوليدة، مما يعني أن مقاربة الحل بالانفصال لم تكن صحيحة أصلًا؛ فالحلّ كان وسيبقى في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، ولا يحتاج جنوب السودان إلى الدخول في صراع مرير وطويل مرة أخرى، حتى تتبين له تلك الحقيقة.

جدير بالذكر أن الحرب الأهلية في جنوب السودان اندلعت في بداية عام 2013 عندما شب الصراع على السلطة بين الرئيس سلفاكير ونائبه رياك مشار، وفي عام 2016 شهدت البلاد فترة قصيرة الأجل من السلام، انتهت بفرار مشار من البلاد.

كما تسبب الصراع في تشريد أكثر من 3 ملايين شخص، الذين سعوا إما إلى مأوى في مخيمات اللاجئين الداخلية للأمم المتحدة، أو عبروا الحدود إلى كينيا وأوغندا المجاورة.

وفي نهاية عام 2016 حذر مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، وقالت ياسمين سوكا بلجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان: «هناك بالفعل عملية مطردة من التطهير العرقي الجارية في عدة مناطق من جنوب السودان من التجويع والاغتصاب الجماعي وحرق القرى».