بالمخالفة للقانون.. الأبنية التعليمية تعيد مفصولين من الخدمة

حلقة جديدة من التعيينات بهيئة الأبنية التعليمية بالمخالفة للقانون، بعد أن أعاد رئيس الهيئة بعض الموظفين الذين تم فصلهم منذ فترة طويلة استنادًا إلى اللائحة الداخلية لشؤون العاملين، دون الرجوع إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وجاء بالمستندات التي حصل عليها “البديل” أن رئيس الهيئة أعاد تعيين عدد من المهندسين والفنيين، من بينهم عزة عبد المقصود جاب الله، على درجة مهندس معماري أول، بعد أن تم فصلها للانقطاع في أغسطس 2016، كما أعاد تعيين نهى محمد عبد القادر سعيد، على درجة فني تسجيلات رابع، وأحمد رزق أحمد عثمان على درجة مهندس.

إضافة إلى إعادة تعيين شريف سيد محمود، إخصائي متابعة صيانة، الذي فصل لانقطاعه عن العمل في أغسطس 2011، وتم تعيينه بنفس الدرجة المالية بذات الأجر الأصلي، كما تم استنزال الفترة من تاريخ إنهاء خدمته وحتى إعادة تعيينه؛ ليكون تاريخ الأقدمية “الفرضية” في الدرجة الحالية اعتبارًا من 25 سبتمبر 2011.

وشملت القائمة عماد عبد المنعم عبد الوهاب، الذي انقطع عن العمل اعتبارًا من 4 سبتمبر 2009، على درجة مهندس مدني بالدرجة المالية الثانية بالمجموعة الوظيفية التخصصية الهندسية بمنطقة مطروح، وأعيد لوظيفته السابقة التي كان يشغلها وبنفس الأجر الأصلي، مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة، واستنزال الفترة من تاريخ خدمته بالانقطاع وحتى تاريخ إعادة تعيينه؛ ليكون تاريخ الأقدمية “الفرضية” في الدرجة الحالية اعتبارًا من 11 سبتمبر 2015.

فيما تقدم عدد من العاملين بالهيئة بشكاوى إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في 15 يناير الحالي، بعد قرارات التعيين؛ باعتبار أنها خاطئة، وطالبوا بالتحقيق في هذه القرارات ومدى توافقها مع القانون.

وقال مصدر بهيئة الأبنية التعليمية إن رئيس الهيئة استثنى بعض المهندسين والفنيين الذين تم فصل لمدة تتجاوز الخمس سنوات بسبب انقطاعهم عن العمل وأعادهم للعمل مرة أخرى، دون أن تكون هناك معايير أو شروط معينة لمن تم استثناؤهم، رغم أن هناك العديد ممن تم فصلهم تقدموا بطلبات عديدة للعودة للعمل، بلا جدوى.

ولفت المصدر إلى وجود مخالفة قانونية بشأن من تمت إعادتهم؛ حيث لم يتم إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي يشترط القانون موافقته على عودتهم، مشيرًا إلى أن عدم وجود موافقة من التنظيم والإدارة يهدد هؤلاء الموظفين بالفصل مرة أخرى، كما حدث في عهد بعض رؤساء هيئة الأبنية التعليمية السابقين.