بالفيديو.. الأسود تلتهم غانا وتضرب موعدًا مع الفراعنة في النهائي

تأهل المنتخب الكاميروني إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم «كان 2017»، بعدما تغلب على نظيره الغاني بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «فرانسيفيل»، ضمن منافسات الدور نصف النهائي بالبطولة.

تقدمت الأسود بهدف في الدقيقة 72 من عمر اللقاء عن طريق ميشيل نجادو نجادجي، وفي الوقت الذي كان يبحث فيه الغانيون عن هدف التعادل إذا بكريستيان باسوجوج يسجل الهدف الثاني، ويقضي على آمال البلاك ستارز في العودة للقاء.

أسود الكاميرون تأهلوا للمباراة النهائية؛ ليواجهوا المنتخب المصري الذي تأهل، عقب تغلبه على نظيره بوركينا فاسو بركلات المعاناة الترجيحية 4/3.

ويعد هذا هو النهائي الثالث الذي يجمع بين الكبيرين، حيث التقى المنتخبان في نهائي عام 1986 في النسخة التي احتضنتها القاهرة، وحقق المنتخب المصري اللقب على حساب أسود الكاميرون، بنتيجة 5/4 بركلات المعاناة الترجيحية، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف، وكان هذا هو اللقب الثالث للفراعنة في تاريخهم.

كما استطاع منتخب الفراعنة أن يظفر بلقبه السادس على حساب الكاميرون عام 2008 في النسخة التي احتضنتها غانا، واستطاعت مصر الفوز بهدف محمد أبو تريكة.

هدفا المباراة