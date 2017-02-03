البرلمان في أسبوع.. 3 سيارات بـ18 مليونًا و80 طلب إحاطة لـ«التموين»

شهد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي سلسلة من الأحداث التي ألقت بظلالها على الشارع المصري، أبرزها البيان الذي تقدم به النائب أنور السادات عن شراء رئيس المجلس 3 سيارات مصفحة من ميزانية العام الماضي بـ18 مليون جنيه، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث تسببت القضية في حالة من الغضب لدى المواطنين.

كما عقدت اللجان النوعية بالمجلس نحو 30 جلسة لمناقشة المشروعات والقوانين والقرارات الخاصة بكل لجنة، و4 جلسات عامة تم عقدها، بالإضافة إلى نحو150 طلب إحاطة لوزراء في الحكومة، كان لوزيري التموين والكهرباء نصيب الأسد منها، حيث تم تقديم نحو 80 طلب إحاطة لوزير التموين؛ بسبب غلاء أسعار السلع التموينية، بجانب 30 طلب إحاطة لوزير الكهرباء؛ لانقطاع الكهرباء عن عدد من المحافظات خلال الأسبوع الماضي.

3 وزراء تحت القبة

كان من المقرر أن يحضر 3 وزراء الجلسة العامة التي عقدت أمس الخميس، منهم وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر؛ للرد على الاستجوابات التي قدمت ضده بحضور المستشار العجاتي وزير الدولة للشؤون البرلمانية، ووزير السياحة يحيى راشد، الذي اجتمع مع لجنة السياحة والطيران برئاسة النائب سحر طلعت مصطفى، فيما اعتذرت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي عن عدم حضور الجلسة العامة؛ للرد على استجوابات النواب، حيث يوجد ما يقرب من 30 طلب إحاطة وسؤالًا ضد الوزيرة، وأعلن عبد العال عن اعتذار الوزير وتحديد موعد آخر؛ للرد على الاستجواب.

محاسبة الحكومة

أكد النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، ضرورة محاسبة حكومة شريف إسماعيل على ما تم إنجازه من برنامجه خلال الفترة الماضية، والتغيير الوزاري المفترض عرضه على البرلمان في الجلسة المقبلة، ولا بد أن يعلن بعدها خطة الوزراء الجدد، مربوطة بمدى زمني لمحاسبتهم عليها، ونأمل أن يعالج التغيير الوزاري القصور الحكومي الذي حدث في الفترة الماضية.

قانون الجرائم الإلكترونية إضافة للمنظومة التشريعية

شدد النائب أحمد بدران البعلي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، على أن قانون الجرائم الإلكترونية مهم جدًّا، وإضافة للمنظومة التشريعية في ظل انفتاح جميع فئات المجتمع على وسائل التواصل الاجتماعي التى أصبحت تشكل الوعي الثقافي لدى المجتمع، مؤكدًا أن الجرائم الإلكترونية أشد خطرًا من باقى الجرائم، حيث إنها سريعة الانتشار والوصول للمشتركين كافة على تلك التكنولوجيا.

الوفد يطالب بتغيير وزاري شامل

طالبت اللجنة التشريعية لحزب الوفد برئاسة المستشار حسين خليل بإجراء تغيير وزارى شامل وليس تعديلًا وزاريًّا، حيث إن الحكومة الحالية ليست لديها الرؤية الاقتصادية لإخراج البلاد من أزمتها.