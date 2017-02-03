الاقتصاد في أسبوع.. ارتفاع أسعار السكر والزيت.. والاحتياطي النقدي يصل لـ29.5 مليار دولار

شهد الأسبوع الماضي عددًا من التصريحات الاقتصادية الحكومية التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغييرات التي طرأت على الاقتصاد، أهمها: الدولار يستقر عند 18.40 جنيه، والبورصة تخسر 6.1 مليار جنيه في أسبوع، والمركزي يكشف زيادة في سعر الدولار أمام الجنيه عقب التعويم بنسبة 100.6%، ويعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 29.5 مليار دولار، والتموين ترفع أسعار السكر إلى 8 جنيهات والزيت لـ12 جنيهًا، والنواب يوافق على قرض بقيمة 50 مليون دينار كويتي ضمن مشروع تنمية سيناء، والبترول ترجح ارتفاع أسعار المشتقات البترولية، وتعلن ٣.٥ مليار دولار مستحقات الشركاء الأجانب، وتوقعات بوصول سعر الدولار إلى 15.5 جنيه، والغرف التجارية تؤكد زيادة أسعار الملابس بنسبة 60% للمحلي و120% للمستورد.

الدولار يسجل 18.40 جنيه

تباين سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري وفقًا لأحدث بيانات البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبلغ سعر صرف الدولار 18.35 جنيه للشراء و18.40جنيه للبيع.

6.1 مليار جنيه خسائر البورصة في أسبوع وتباين بأداء مؤشراتها

مُنيت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بخسائر بلغت نحو 16.1 مليار جنيه، محققة نحو 622.3 مليار جنيه مقابل 628.4 مليار جنيه في الأسبوع السابق له، بنسبة انخفاض 1%.

«المركزي»: 100.6% زيادة في سعر الدولار أمام الجنيه خلال نوفمبر

كشف البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، عن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، بنسبة 100.6% خلال شهر نوفمبر متأثرًا بقرار تحرير سعر الصرف.

«المركزي» يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 29.5 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي بمقدار 29.5 مليار جنيه، بمعدل 6.2% خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر من السنة المالية 2016/2017.

«التموين» ترفع أسعار السكر إلى 8 جنيهات والزيت لـ12 جنيهًا

قررت وزارة التموين رفع سعر السكر التمويني إلى 8 جنيهًا بدلًا من 7، ورفع الزيت إلى 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات، وذلك مع بداية صرف المقررات التموينية لشهر فبراير.

مجلس النواب يوافق على قرض بـ50 مليون دينار كويتي

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرض قيمته 50 مليون دينار كويتي، موقع بين الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والموقع في المنامة، بهدف إعادة إعمار سيناء في قطاع الزراعة من خلال استصلاح الأراضي وحفر الآبار.

وزير البترول: زيادة أسعار المشتقات البترولية واردة

رجح وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، أن تشهد مصر عملية تحريك في أسعار المشتقات البترولية، بناء على حركة سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وكميات الاستهلاك وأسعار البترول عالميًّا.

وأضاف الوزير على هامش مؤتمر «إيجبس ٢٠١٧» أن الزيادة العالمية لأسعار البترول ستؤثر على المبالغ المخصصة لدعم المشتقات البترول، بزيادة تكلفة توريد احتياجات السوق من المشتقات البترولية، وهو ما يتطلب النظر في أسعار المشتقات البترولية في الموازنة.

وزير البترول: ٣.٥ مليار دولار مستحقات الشركاء الأجانب

قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إن مستحقات الشركاء الأجانب في مصر تبلغ حاليًّا ٣.٥ مليار دولار، مؤكدًا أن سداد المستحقات التزام من وزارة البترول والهيئة العامة للبترول وشركة إيجاس ولا نحيد عنه، موضحًا أنه يتم العمل حاليًّا على عدم زيادة تلك المستحقات مستقبلًا.

توقعات بوصول سعر الدولار إلى 15.5 جنيه

قال تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين لدى رينيسانس كابيتال: إن مصر ستكون ثاني أكبر مستفيد من السياسة التجارية التي يتبعها ترامب بعد روسيا، متوقعًا تحسن سعر صرف الجنيه ليصل إلى 15.5 جنيه للدولار، إذا ما تم احتواء معدلات التضخم ما بين 20 و25%.

وتوقع روبرتسون نمو الاقتصاد بنسبة 3% فقط خلال العام المالي 2018/2017، وأن يتضاعف النمو الاقتصادي خلال الثلاثة أعوام التالية إلى 6% سنويًّا، وهو ما يزيد عن توقعات صندوق النقد.

الغرف التجارية: أسعار الملابس زادت بـ60% للمحلي و120% للمستورد

قال رئيس الشعبة العامة للملابس باتحاد الغرف التجارية، يحي زنانيري: إن الإقبال على الأوكازيون الشتوي للملابس، هذا العام، أقل من المتوسط؛ نتيجة لارتفاع الأسعار بشكل عام مع القرارات الاقتصادية الأخيرة.

وأكد زنانيري وجود ضعف في القوة الشرائية لدى المستهلك المصري؛ نتيجة لزيادة الأعباء وارتفاع أسعار جميع احتياجاته بصورة لا تتناسب ودخله، مؤكدًا أنه رغم ارتفاع أسعار الملابس المستوردة بنسبة 120% إلَّا أن المنتجات المصرية حاولنا فيها تخفيض مصاريف الإنتاج، ورغم ذلك زادت أسعار الملابس المصرية بنسبة 60% مقارنة بالعام الماضي.