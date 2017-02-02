متحدث«الدستور» لـ«البديل»: صلاحية الهيئة العليا انتهت.. والانتخابات باطلة

الانتخابات جرت في الغرف المغلقة.. ونسعى لحل توافقي

“إذا كانت مدة صلاحية المجلس انتهت، فإن الهيئة العليا انتهت مدتها القانونية أيضا ولم تُجر انتخابات داخل الحزب حتى الآن”.. هكذا قال محمد يوسف، المتحدث باسم حزب الدستور وعضو مجلس الحكماء الذي أكد عدم شرعية الانتخابات الداخلية التي أجراها حزب الدستور مؤخرًا تحت إشراف الهيئة العليا للحزب المنتهية ولايتها.. وإلى نص الحوار..

لماذا رفضتم انتخابات حزب الدستور؟

في البداية، لم تجر انتخابات حقيقية داخل الحزب، ويمكن تسمية ما جرى بأنه عصف باللوائح الداخلية، وكان ينبغي إجراء الترتيبات الأولية من حيث الإجراءات اللوجستية “التجهيزات” للتأكد من قانونية الانتخابات الداخلية من عدمه.

وكيف يحدث ذلك؟

بداية من ترتيب الصناديق، وتحديد أماكن الاقتراع، وتقسيم المحافظات والأمانات العامة بها الذي لم يتم تجهيز مقراتها للإدلاء بأصواتهم، وكل هذه الإجراءات لم تتم، وأتحدى أي شخص بالحزب أن يأتي بورقة انتخابية واحدة بذلك، فقاعدة البيانات القائمة تؤكد أن هناك 6 آلاف عضو يحق لهم الانتخاب.

وفيما يخص الشق القانوني، فإن المواد “98، 99، 168” التي تنص على أن مجلس الحكماء هو الجهة المنوط بها الإشراف على الانتخابات، ولم ترد مادة أو كلمة تقول إن الهيئة العليا تجري الانتخابات في عدم وجود المجلس.

لكن الانتخابات أجريت من خلال لجنة عليا أشرفت عليها واعتمدت نتائجها؟

مقاطعا، أولا: لجنة الانتخابات تُشكل عبر اعتماد مجلس الحكماء، لكن اللجنة الحالية تم تشكيلها من قبل الهيئة العليا التي انتهت مدتها القانونية، ولا يحق لها الدعوة إلى الانتخابات.

من يفصل إذن بين الطرفين في حالة حدوث صدام بينهما؟

اختصاصات مجلس الحكماء في تشكيله الحالي أشبه بجهة قضائية تفصل في المنازعات ومسؤولة أيضًا عن تفسير اللائحة، وما يصدره المجلس من قرارات مُلزم للجميع، وفي حالة حدوث فراغ في المناصب القيادية للحزب ترجع الأمر لأصلها عقب انتهاء مدة صلاحية الطرفين، وإذا تطور الأمر إلى صدام داخلي بشكل مباشر يفصل بينهما القضاء الإداري، ما يُهدد كيان الحزب، ويؤدي إلى حله وتجميد أنشطته على غرار ما حدث داخل حزب الغد نتيجة الانقسامات وما آلت إليه الأمور في النهاية.

كما أن لجنة شؤون الأحزاب هي التي تفصل في الطعون المُفدمة إليها، وتستقبل جميع الأوراق من الأشخاص ذوي الحيثية القانونية من خلال أوراق ممهورة بالأختام ولا توثق أو تعتمد لديها إلا ما يتوافق مع اللائحة الداخلية كما حدث في انتخابات عام 2013 للدكتورة هالة شكر الله، لرئاسة الحزب.

وتكرر الأمر ذاته في عام 2015 حين دعت شكر الله للانتخابات الداخلية من جديد عقب تقديمها استقالتها بعد انتهاء مدتها القانونية، حينذاك أصدرت قائمة “معا نستطيع” بيانًا تؤكد من خلاله أن مجلس الحكماء هو من يُشرف على الانتخابات الداخلية وكان مرشح على تلك القائمة محمد الجمل، وطارق شرف الذي صاغ البيان السابق وتم تعيينه أمينًا عامًا للحزب.

ماذا تفسر إجراء الانتخابات بهذه الصورة؟

انتخابات تُدار بهذه الصورة السريعة تجري في غرف مغلقة حتى فوجئ الجميع بما حدث، عملية العصف باللوائح والانقلاب عليها بسهولة وهي أزمة كبيرة لن تمر مرور الكرام.

هل يسعى المجلس نحو التصعيد عبر إجراء انتخابات أخرى موازية؟

بداية مجلس الحكماء لا يتحرك إلا في حالة تقديم شكاوي إليه من قبل عدد من الأعضاء الذين يطعنون على قرار تشكيل لجنة الانتخابات ومن ثم أرسل المجلس للجنة شؤون الأحزاب إخطارًا بأن اللجنة التي شكلت من قبل الهيئة العليا باطلة، وطبقا للعُرف المُتبع دعى المجلس لانتخابات داخلية، وشكل لجنة لمتابعتها، وخلال 72 ساعة بحسب إخطار لجنة شؤون الأحزاب، سوف يتم الإعلان عن جدول تفصيلي زمني تحت إشراف المجلس وإحالة خالد داوود وأعضاء اللجنة الخاصة بالانتخابات إلى لجنة القيم للتحقيق، لكن لم يُفصل أو تشطب عضويتهم حتى الآن.

كيف يُشرف مجلس الحكماء على الانتخابات حال انتهاء مدته القانونية؟

اختيار أعضاء المجلس يجري بالانتخاب وهذا ثاني مجلس حكماء للدستور بعد حل المجلس السابق الذي انتهى دوره بالتسليم والتوقيع على نتيجة الانتخابات المركزية الماضية على الثلاثة مناصب، رئيس الحزب والأمين العام وأمين الصندوق حتى لا يحدث فراغًا في المناصب القيادية، وفي ذلك الوقت استقبلت لجنة شؤون الأحزاب الأوراق الخاصة باعتماد الدكتورة هالة شكر الله، رئيسا للحزب بتوقيع من مجلس الحكماء المنتهية مدته القانونية حينذاك.

المجلس يسعى نحو التصعيد والهيئة العليا تطالب بحل توافقي؟

نؤكد أيضًا على فكرة السعي نحو الحل التوافقي، بما لا يؤثر على كيان الحزب وهناك محاولات جادة تجرى على مدار الساعة لرأب الصدع، ولكن بشرط رئيسي أن يُشرف المجلس على الانتخابات الداخلية من جديد.