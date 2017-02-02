رصاص الاحتلال يحول حياة شاب فلسطيني إلى مأساة

تحت وطأة الفقر ومعاناة المرض ورصاص الصهاينة وقسوة الاحتلال والحواجز، يئن الآلاف من الفلسطينيين، ويعد أحمد خالد أبو شاكيان، الشاب البالغ من العمر 25 عاما، أحد نماذج البطولة الفلسطينية، أصيب بطلق ناري متفجر في 31 يناير 2014 من قبل جيش الاحتلال، أثناء اشتباكات دامية، ولم تكن آلام الإصابة وحدها التي يعانيها أحمد، لكن الإهمال من المسؤولين في تقديم الرعاية الطبية المطلوبة وإنقاذ قدمه من البتر.

ويحكى أبو شاكيان مأساته لـ”البديل” قائلا: “بعد إصابتي، تم نقلي إلى مستشفى كمال عدوان بغزة، ونظرا لخطورة الإصابة نقلت إلى مستشفى الشفاء وأجريت جراحة لرجلي، لكنها فشلت، ترتب عليها نقلي لمستشفى المقاصد بالقدس، وهناك انفجر شريان رجلي أكثر من مرة، واستقر الأطباء على قرار بتر القدم أو فقدان حياتي، لكن أبي رفض وتمسك بإعطائي فرصة أخرى، وطلب من الأطباء وضعي تحت الملاحظة”.

وأضاف: “بالفعل، أمضيت أكثر من عشرة أيام داخل العناية المركزة في غيبوبة، وبعدها تحسنت حالتي الصحية، وتوقفت القدم عن النزيف، وسمحوا لي بالخروج من مستشفى القدس إلى مستشفى الشفاء بغزة، وقرروا البتر مرة أخرى، ثم وضعوني 8 أيام أخرى في المستشفى حتى تحسنت، ثم عدت إلى المنزل نائما على ظهري لمدة 6 أشهر، وانتقل من المنزل إلى المستشفى للغيارات الطبية، وتحسنت حالتي الصحية بعد هذه المدة “.

وتابع أبو شاكيان: “بعد مرور أكثر من سنة على التنقل بين المستشفيات والأدوية، عادت رجلى تؤملني من جديد، وبعد الفحص والأشعة، جاءت النتيجة التشخصية بوجود انسداد في شريان القدم المغذي للقلب، وبدأت رحلة البحث عن العلاج في مستشفى مجهزة طبيا لتناسب حالتي، وكان الحل في الانتقال إلى الضفة الغربية لجودة مستشفياتها، لنبدأ رحلة جديدة من المعاناة مع تقديم الأوراق والطلبات للشؤون المدنية بغزة للانتقال إلى مستشفى الميزان بالضفة الغربية، ومرت شهور وجاء الرد برفض العبور سبع مرات”.

واستطرد: “ساءت حالتي الصحية، ونصح أقاربي والدي بالسفر إلى مصر مباشرة، بعدما فشلت كل المحاولات للعبور إلى الضفة الغربية وتلقى العلاج الأفضل، وبالفعل سجل والدي على معبر رفح للدخول حال السماح بفتحه أمام الفلسطينيين، وبالفعل جاءت الموافقة على أسمائنا، وتم تحويلنا إلى معهد ناصر، ونمكث في مصر منذ بداية شهر يناير الجاري”.

وعن الرعاية الطبية الذي تلقاها في معهد ناصر، أوضح: “فوجئنا بإجرائهم عملية حقن في ظهري، بدلا من قسطرة لعلاج الانسداد الموجود بالشرايين، ومن المقرر إجراء عملية أخرى خلال الأيام المقبلة، كما فوجئنا بمطالباتنا بنفقات الأدوية، رغم أنه من المفترض أن تغطي السلطة الفلسطينية تكاليف العلاج بالمعهد، ومع ارتفاع أسعار الأدوية بين 500 و1000 جنيه، توجهنا للسفارة الفلسطينية بالقاهرة للمساعدة وتسهيل سفرى إلى الخارج لإجراء العملية لحساسيتها وأي خطأ يؤدي إلى بتر قدمي، وطلبوا مني ترك الأوراق ومعاودة زيارتهم بعد يومين”.

وأضاف أبو شاكيان: “بعد عودتي للسفارة مرة ثانية، أحضرت المسؤولة بالسفارة أحد الأطباء، الذي اطلع على الأوراق التي تصف حالتي دون اهتمام، وقال إن الشريان والعصب جيد، فاندهشت من كلامه، وعندما حاولت الحديث معه وشرح حالتي، لم يهتم بالرد، وتركني دون التفات، ثم تحدثت معي المسؤولة بالسفارة بانفعال، وطلبت من أبي المغادرة بي من السفارة”، متابعا: “شعرت بقهر شديد من هذه المعاملة، فأنا لا أريد العطف والإحسان من أحد، بل أريد حقي في العلاج، أنا شخص جريح، وإصابتي كانت بسبب الاحتلال، شعرت بحزن، ودخلت حمام السفارة وكدت الانتحار للمرة الثانية، لكن والدي أنقذني وذهب بى لأحد المستشفيات”.

واختتم: “أناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يتبنى حالتي وتسهيل طلب سفري للخارج؛ لأن حالتي تتدهور يوما بعد الآخر، والإصابة أثرت على حياتي، توقفت عن العمل، والأطباء تخشى إجراء عملية القسطرة خوفا من أي خطأ يؤدي إلى بتر القدم، لكن في نفس الوقت، لو استمرت حالتي دون قسطرة، سوف تبتر رجلي أيضا”.