بالفيديو.. الخيول تلعب ومصر تتأهل

تأهل المنتخب الوطني لنهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم «كان2017»، عقب تغلبه على نظيره بوركينا فاسو 4/3 بركلات المعاناة الترجيحية، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

تقدم المنتخب المصري في الدقيقة 66 من عمر اللقاء عن طريق نجمه محمد صلاح، ولكن سرعان ما أسفر الضغط البوركينابي عن هدف التعادل في الدقيقة 73.

قدم المنتخب المصري أداء هو الأسوأ له منذ سنوات طويلة لعدة أسباب، يأتي في مقدمتها الإجهاد الذي ظهر على الفريق؛ نظرًا لحصول الفريق المنافس على أيام راحة أكثر، بالإضافة إلى الإصابات التي ضربت المنتخب الوطني في هذه البطولة، والتي كان آخرها إصابة أحمد حسن «كوكا» مهاجم الفريق.

ليضطر الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، لخوض مواجهة اليوم بدون رأس حربة؛ نظرًا لإصابة الثنائي كوكا ومروان محسن، مهاجمي الفريق، ولكن لم يُصب كوبر في اختياراته للقاء، بالإضافة إلى تغييرين لم يكونا في محلهما، وآخر جاء متأخرًا.

فقد خرج محمود عبد المنعم «كهربا» ومحمود حسن «تريزيجيه» أفضل من لعبا في الفراعنة، وتأخر الدفع برمضان صبحي، وهناك علامات استفهام على أداء إبراهيم صلاح، وعلى إدارة كوبر للقاء.

وبالنظر للجانب المشرق للقاء، حقق المنتخب المصري الغرض، ووصل لنهائي البطولة، وبالتأكيد التاريخ لن يذكر أن المنتخب قدم مباراة سيئة، ولكن سيذكر أن الفراعنة تأهلوا للقاء النهائي، وأن عصام الحضري يؤكد مع مرور الزمن أن الذهب لا يصدأ.. الحارس الذي تخطى الأربعين من عمره، وجاء للبطولة كحارس ثالث، شاء القدر أن يكون الحارس الأول، وأن يذهب الفراعنة بعيدًا في البطولة بفضله.

تأهل المنتخب الوطني للقاء النهائي، وينتظر الفائز من مواجهة المنتخب الغاني ونظيره الكاميروني المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، لملاقاته في المباراة النهائية في الخامس من فبراير الجاري.

هدفا اللقاء

ركلات الترجيح