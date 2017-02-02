الكاميرون أم غانا؟ التاريخ يقف بجوار الفراعنة

تأهل المنتخب الوطني المصري لكرة القدم إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم «كان2017» بعد غياب سبعة أعوام عن المشاركة في المونديال الإفريقي، عقب تغلبه على منتخب بوركينا فاسو، بنتيجة 4/3، بركلات المعاناة الترجيحية، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما أمس، على ملعب «دانجوندجي» ضمن منافسات الدور نصف النهائي بالمسابقة.

المنتخب المصري بات رسميًا طرفًا في المباراة النهائية، وتتحدد هوية المتبارز الثاني مساء اليوم الخميس، حيث يلتقي المنتخب الكاميروني مع نظيره الغاني تحت شعار صدام العمالقة؛ نظرًا للتاريخ الكبير للمنتخبين في القارة السمراء، حيث سبق لكليهما الظفر باللقب في أربع مناسبات.

الكاميرون حقق اللقب من قبل في أعوام 1984، 1988، 2000، 2002، والطريف أن أول ثلاثة ألقاب للأسود جاءت جميعها على حساب المنتخب النيجيري، أما غانا فاستطاعت أن تحصد رباعيتها في أعوام 1963، 1965، 1978، 1982.

ويتأهل الفائز من مواجهة اليوم لمواجهة المنتخب الوطني في المباراة النهائية بملعب «دانجوندجي» في الخامس من الشهر الجاري، بينما يواجه الخاسر منتخب بوركينا فاسو، على ملعب «بورجونتي» في الرابع من نفس الشهر.

وفي كلا الحالتين، يتفوق المنتخب المصري تاريخيًا خلال مواجهاته مع أسود الكاميرون والبلاك ستارز في نهائيات الأمم الإفريقية، حيث جاء التتويج بالبطولة الثالثة عام 1986 في النسخة التي احتضنتها القاهرة على حساب أسود الكاميرون، بنتيجة 5/4 بركلات المعاناة الترجيحية بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف.

كما استطاع منتخب الفراعنة أن يظفر بلقبه السادس على حساب الكاميرون أيضًا، عام 2008 في النسخة التي احتضنتها غانا واستطاعت مصر الفوز بهدف محمد أبوتريكة، وجاء آخر لقب للفراعنة في الكان في نسخة 2010 بأنجولا على حساب المنتخب الغاني بهدف محمد ناجي «جدو».

يبقى السؤال هل تفعلها مصر وتتوج باللقب الثامن لها والثالث على حساب الكاميرون، أم يكون الثامن لها والثاني على حساب البلاك ستارز.