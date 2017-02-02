أموات وسوابق في التعيينات.. أخطاء بالجملة في حركة “المحليات”

عكست الأخطاء التي وقعت في حركة المحليات الأخيرة، التي اعتمدها وزير التنمية المحلية، الدكتور أحمد زكي بدر، يوم 28 يناير الماضي، التي تضمنت أسماء متوفين وأشخاص سوابق، حجم الأزمات والكوارث التي تسيطر على الملف.

وتضمنت حركة المحليات الأخيرة، تعيين كامل محمد عبد اللطيف (متوفي)، رئيسا لمدينة الريديسية بأسوان، وتعيين عاصم راضي عبد الله (سوابق)، رئيسا لمدينة السباعية غرب أسوان، حيث سبق حبسه على ذمة قضية خاصة بتزوير مستندات بالإدارة الهندسية بمركز مغاغي، ومُحال لمحكمة الجنايات حاليًا، بحسب بيان عاجل تقدم به عدد من النواب ويكشف حجم الأخطاء والفشل الموجود في حركة المحليات الأخيرة .

وقال النائب مجدي ملك، أحد نواب محافظة المنيا، والذي اكتشف الواقعة، إنه تقدم بطلب إحاطة حول ما شاب حركة المحليات الأخيرة من أخطاء تعبر عن مدى سوء الإدارة والاختيار للقيادات بالإدارة المحلية، منها تعيين أكثر من شخص في منصب واحد، حيث تم اختيار طلعت عبد القادر، رئيسا لمركز ومدينة القوصية بأسيوط، وتعيين هويدا شافي بدوي في نفس المنصب، وتعيين هشام رفعت محمد، رئيسا لحي الجنوب ببورسعيد، ومحارب موسى عبد الرحمن في نفس المنصب، مطالبا بضرورة محاسبة الحكومة على هذه الأخطاء التي تكبد الدولة خسائر بالملايين سنويا.