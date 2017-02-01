ترامب يتبع طريق أردوغان نحو السلطوية (مترجم)

رحلات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إلى واشنطن وأنقرة ولقائها رؤساء العالم المثيرين، أعادت إلى أذهان الجميع أن بريطانيا بعد مرحلة خروجها من الاتحاد الأوروبي ستكون بحاجة كبيرة إلى أصدقاء.

ورغم حملة “حظر المسلمين” التي بدأها الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، وحملة قمع المعارضة التي يشنها الرئيس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هل حقا بريطانيا بحاجة إلى أصدقاء مثل هؤلاء؟

راقب العديد من الأتراك الأيام الأولى من إدارة ترامب، وسط حالة من الذعر، ليكتشفوا شيئا واحدا طرأ في الأذهان، وهو “أهلا بك في عالمنا” المؤامرة، حيث إلقاء اللوم على القوى الخارجية (الأجانب) وتسببها في مشاكل الوطن، بجانب الهجوم على وسائل الإعلام، واستخدام الدين كأداة للتقسيم مع استخدام مصطلح الإرهابي، فقد سارت تركيا في هذا الطريق قبل أمريكا.

ربما يكون من الحكمة اعتبار تركيا دولة سلطوية، لأنه بمثابة تحذير مما قد يحدث حال لم يصمد العالم أمام ترامب، وبالتالي الأشياء التي تخشى من أن يفعلها رئيس الولايات المتحدة، من المرجح أن أردوغان فعلها، فهذه هي عقيدة الأنانية، بالنسبة لهم أهم من النهوض الحقيقي ببلادهم، وبناء عليه، ليسوا الأشخاص الذين يمكن لماي السيطرة على الصفقات التجارية معهم.

من السهل أن تجلس في منتصف طريق العالم لتقرأ بعض المقالات عن تركيا في أقسام الرأي والتعليقات، والمشغولة الآن بديكتاتورية أردوغان، وحين تذهب للقراءة حول الولايات المتحدة، ستجد أنها تبدأ طريق تركيا، حيث الزحف البطيء للسيطرة، واتباعها مبدأ “فرق تسد”.

لا تنسى أنه ليس من فترة طويلة، كان يتم الدفاع عن تركيا لكونها منارة الديمقراطية في الشرق الأوسط، لكن في غضون بضع سنوات، انتشر الخوف والذعر من انحدار البلاد إلى طابع دولة “الأخ الكبير”، فقد أمل شعبها في ترك أيام الظلام خلفهم التي تبعت انقلاب عام 1980.

الآن تخرس تركيا المعارضة من خلال اعتقال المعارضين، وهي متهمة باستخدام التعذيب والعنف ضدهم، كما أن البلاد شهدت عمليات تطهير واسعة النطاق، حيث طرد الآلاف من وظائفهم بتهمة دعم محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي، وتركوا دون عمل أو دعم مالي، مما دفع بعضهم للانتحار، أما أحدث جائزة حصلت عليها تركيا مؤخرا أنها أكبر سجان للصحفيين في العالم.

ومع ذلك، اختارت رئيسة الوزراء البريطانية البقاء صامتة، وكانت وسيطا في صفقة الطائرتين الحربيتين بمبلغ 100 مليون جنيه استرليني، كما أن اجتماعها مع هذين الزعيمين أرسل رسالة عالية وواضحة نيابة عن المملكة المتحدة، وهي طالما أننا نستطيع صنع بعض المال، لنفعل ما يحلو لنا.

كانت إدانة ماي لحظر سفر المسلمين من سبعة دول إلى الولايات المتحدة ضعيفة، كما أن ترامب عبر عن دعمه لاستخدام التعذيب، وبالتالي تشابهه مع الرئيس التركي لا ينتهي عند هذا الحد، حيث يستخدم كليهما الخطاب الوطني لدرجة الوصول إلى القومية، وتحدثا بشكل صاخب ضد إجهاض المرأة، إلا أن ميولهما تؤكد أنهما ضد النسوية ويسيئون إليها، كل من ترامب وأردوغان عينوا أزواج بناتهم في مناصب مهمة.

يدعمان موقفهما علنا من وسائل الإعلام في الماضي، وسيدرك أي شخص أمضى بعض الوقت في تركيا أن ترامب يتتبع الصحف ويخرج الوثائق السلبية التي تنتقده، ويصف الأخبار بالوهمية، فقد فعلها الرئيس الأمريكي مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

كليهما يظهر في العناوين الرئيسية للصحف اليمنية المتطرفة، مثل موقع “برايت بارت” وقد كان رئيس تحريره ستيف بانون، وهو الآن كبير استراتيجيي ترامب، حيث وصف مظاهرات يوم السبت الماضي ضد ترامب، في الولايات المتحدة، بأن جماعات إرهابية تقف ورائها بهدف نشر الفوضى، وما يفعله ترامب لحماية الأمة، ما سبق يفعله دائما أردوغان حين يندد بالمعارضة ويربطها بالإرهاب، بينما هو الزعيم القوي، وتركيا موطن الحقائق البديلة.

الدولة التي تجعل الإعلام عدوها يمكن التلاعب بشعبها بسهولة من قبل السلطويين، وإذا لم يلتزم الصحفيون في تركيا بتعاليم المؤسسات واتباع الخط الرسمي للحكومة للأحداث، يتم الإبلاغ عنهم ومن ثم الاعتقال، كما أن هذا ينطبق على الصحفيين الأجانب، وربما يصل الأمر لطردهم من البلاد وعدم السماح بدخولهم مرة أخرى.

نحن بحاجة إلى الوقوف ضد تشويه سمعة حرية الصحافة في الولايات المتحدة، قبل أن يذهب الأمر بعيدا.

لم يعد أردوغان جيدا بالنسبة لتركيا، وكذلك ترامب بالنسبة للولايات المتحدة، حيث يغير كليهما هوية بلاده، ومن المفارقة أن احتمالية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي تم استخدامها كدافع رئيسي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ليصبح موضوعا مشتركا في أنحاء العالم لتتبع تحركات بريطانيا نحو مغادرة الاتحاد، بينما يتم الابتعاد عن هذا النوع من القادة والذي يمكنه نشر العزلة ومزيد من التطرف، فهل يمكن لبريطانيا حقا أن تضع يدها في أيديهما؟

ومن خلال الصمت والتعاون ودعوة رؤساء مثل ترامب إلى الزيارات الدولية، نحن نمنحهم المزيد من السلطة، وبالتالي نحن متواطئون، وحان الوقت لحكومتنا أن تقف.

جارديان