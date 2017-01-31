وسط الاضطرابات.. فرص كندا لقيادة الاقتصاد العالمي قوية (مترجم)

مع وصول الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، ومغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، والاضطرابات السياسية في العديد من الأسواق الناشئة، لا يزال الاقتصاد العالمي بعيدا عن الاستقرار في الأيام الأولى من عام 2017، لكن في ذروة هذه الاضطرابات تظل كندا مستقرة سياسيا، لتصبح صوتا اقتصاديا مفتوحا لرجال الأعمال، مما يدفع الكثير للاعتقاد أن هذا العام يحمل وعودا كبيرة للشركات والأعمال على أرضها.

مع كل هذه التحديات، تظهر العديد من الفرص، خاصة للشركات الكندية، كما أن الصفقة التجارية مع أوروبا حين تأتي إلى أرض الواقع، سوف تتيح العديد من الفرص للصادرات الكندية، وبالفعل، هناك فرص هائلة للشركات الكندية لتجد شركاء التكنولوجيا في أوروبا، وتذهب إلى أسواق جديدة من خلال سلاسل التوريد الأوروبية، أو ربما مع الشركاء في مجال التكنولوجيا الأوروبية.

ربما قد لا يكون لدى الشركات فكرة مسبقة عن هذه الفرص، لكن الوضع الحالي في أوروبا يجعلهم أقوياء إلى حد كبير، وعليهم الاستفادة منه والتطلع إلى الأمام، وهناك حماس كبير لدى العديد من الاقتصاديين الكنديين لرؤية الشركات الوطنية وهي تستفيد من الفرص التجارية.

وفي السياق، قال الرئيس التنفيذي ورئيس الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة، دان كيلي: يمكن لكندا أن تصبح مركزا للتجارة الحرة، وهذا يسرني كثيرا، ورغم ما حدث في العام الماضي من اضطرابات سياسية واقتصادية، ظلت كندا منفتحة جدا على التجارة، في عالم يسير فيه خط الاتجاه بشكل عكسي، خاصة مع وصول الرئيس الأمريكي الجديد إلى سدة الحكم، ولكنني اعتقد أن هناك العديد من الفرص المثيرة حقا لكندا، خاصة على صعيد التجارة الدولية، وبالتالي الأمر سيكون أفضل لنا.

وأضاف: هناك فرصة لكندا لتنويع الترتيبات التجارية الخاصة بها في مختلف الأسواق، مثل أوروبا، كما أنني أعطيت الحكومة علامات عالية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقها الشامل الاقصادي والتجاري مع الاتحاد الأوروبي، وأعتقد أنه اتفاق مهم.

ويشير إلى أنه مع خروج الولايات المتحدة من الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ، يجب على كندا التحرك والتواصل مع بلدان أخرى خارج الولايات المتحدة، كما عليها الحفاظ على مكانتها التجارية المفضلة مع واشنطن، وبالتالي ستكون مكانا شيقا للشركات سواء الكبيرة أو الصغيرة، كما علينا الوصول إلى السوق الأوروبية والآسيوية، ومن الأكيد أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على البقاء على موقفها الحالي، وبالتالي ستيكون هناك ميزة تنافسية للمصدرين الكنديين.

وتابع رئيس الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة: يتم بناء العديد من الشركات الكبرى في كندا، وبالتالي تحتاج البلاد إلى الكثير من المواهب للمساعدة في تطورها على نطاق واسع، وليس ضروريا أن تبحث كندا عن هذه المواهب في البلاد، ربما عليها البحث عنها خارجا في أي مكان في العالم.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للنادي الاقتصادي في كندا، ريهانون تريل: آمل أن يكون هناك تحرك في عام 2017؛ لأنه سيأخذ السلبيات التي يشعر بها الكنديون بعيدا، ومن بينها الاضطرابات والقلق، ومن ثم سيحول كل ذلك إلى مصدر إلهام كبير لهم، وإذا كنا نريد البلاد أكثر شمولية وازدهارا وتقدما في العالم، علينا القيام بذلك، وأضاف: آمل أن يشعر الناس بالنشاط لينظروا إلى الأمور بطريقة جدية وفاحصة، فلإحداث التغير يجب البعد عن اللامبالاة.

ونظرا للأهمية الاقتصادية لكندا، يسعى الرئيس ترامب، إلى طمأنة كندا بشأن إعادة التفاوض حول اتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية التي تضم الولايات المتحدة والمكسيك، خاصة أن البلدين من أهم الشركاء التجاريين في العالم، لتبلغ قيمة المبادلات بينهما نحو 500 مليار دولار في عام 2016.

كنديان بيزنس