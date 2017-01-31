لماذا تتجاهل الدولة تصنيع السيارات العاملة بالكهرباء والطاقة الشمسية؟

أستاذ الميكانيكا بهندسة المنيا: بعض الدول الأجنبية تدرس عمل محطات بصحراء مصر؛ للاستفادة من أشعة الشمس

نائب مدير “النقد الدولي” الأسبق: لدينا كوادر تمتلك ذكاءً كبيرًا، ولكن دائمًا ما تواجهنا عقبة الربط بين الفكرة والتطبيق

ظهرت مؤخرًا ابتكارات عديدة للسيارات الموفرة للطاقة بمصر، والتي تعمل بالطاقة الكهربائية أو الشمسية، وما لبثت أن توقف الحديث عنها دون تحديد مصيرها، وكيفية تطويرها؛ لتصبح صناعة مصرية تساعد في تحسين الحالة الاقتصادية، وتوفر في حجم الاستهلاك الكبير للمحروقات، وعلى رأسها “البنزين والسولار”.

أبرز أسباب التوقف هو تأكيد مسؤولي الحكومة أن تصنيع أجزاء السيارات مكلف للغاية، بالإضافة إلى صعوبة تصنيع المواتير والبطاريات اللازمة لتلك السيارات وما يستلزمه من مبالغ مالية كثيرة، وصعوبة المنافسة فيما بعد بالأسواق.

يقول الدكتور جرجس منصور سلامة، أستاذ الميكانيكا بكلية الهندسة بجامعة المنيا، إن استخدام السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية والشمسية بمصر غاية في الأهمية، خاصة في تلك الآونة التي تشهد الكثير من مشكلات توافر البترول بعدد من الدول، مع ارتفاع الأسعار العالمية.

وأضاف منصور لـ “البديل” أن هناك العديد من الدراسات الدقيقة التي أجريت لتصنيع تلك السيارات في مصر، وتم تقديمها لوزارة التعليم العالي، ولكن بعد مناقشات عديدة توقف تنفيذ تلك الدراسات وتحويلها إلى مشروعات؛ بحجة أنها “غير مجدية”؛ نظرًا لارتفاع سعر تصنيع البطاريات والمواتير ، مشيرًا إلى أن تلك الدراسات كانت توضح المكاسب الكثيرة من خلال كيفية تشغيلها وتقليل حجم الاستيراد، ولكن دائمًا ما تتوقف تلك الدراسات، ولا تتحول إلى مشروعات كما نسعى، بالرغم من أهميتها الكبرى، فضلًا عن أنها سيارات صديقة للبيئة.

وأكد أستاذ الميكانيكا أن الطاقة الشمسية الهائلة بمصر كانت أبرز العوامل التي تؤدي لنجاح تجربة تلك السيارات، إذ يمكن أن تعمل السيارة بالطاقة الشمسية فقط، أو توليد الكهرباء من خلايا الطاقة الشمسية، لافتًا إلى أن بعض الدول الأجنبية تدرس حاليًّا عمل محطات في صحراء مصر، للاستفادة من أشعة الشمس، والتي تمتد لساعات طويلة خلال النهار، ونقل تلك الطاقة بأي شكل من الأشكال فيما بعد إلى بلدانهم، مشددًا على ضرورة الاستفادة من ذلك.

وقال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي ومساعد مدير صندوق النقد الدولي الأسبق، إن الجامعات المصرية لديها الكثير من الكوادر التي تمتلك ذكاءً كبيرًا، ولكن دائمًا ما تواجهنا عقبة الربط بين الفكرة والتطبيق، والتوصل لتمويل يغطي احتياجات وخطوات دراسة الجدوى للفكرة حتى تنفيذها على أرض الواقع.

وأضاف الفقي لـ “البديل” أن فكرة تصنيع السيارات الكهربائية أمر جيد، ولكن الأهم من ذلك مدى منافستها في الأسواق، مشيرًا إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الحكومة ومراكز البحوث، إذ إن الدولة هي القادرة على تحويل الأفكار وتبنيها حتى تتحقق، وفيما بعد تبدأ في المنافسة الحقيقية بالسوق، خاصة أن مجال تصنيع السيارات والمنافسة الشرسة تحتاج لعوامل خاصة كثيرة، على رأسها توفير حد أدنى من الأسواق لضمان الاستمرار.

وعن رأيه في تصنيع أحد الأشخاص لسيارة تسير بالطاقة الشمسية والكهرباء بمحافظة المنيا وعدم تمكنه من ترخيصها، أكد مساعد مدير صندوق النقد الدولي الأسبق أن هذه هي البداية الحقيقية لتنفيذ الأفكار، مشددًا على تبني تلك الفكرة وتسهيل خطواتها؛ لتشجيع التصنيع وليس الوقوف أمام الدراسات مكتوفي الأيدي بحجة قلة الإمكانيات.

كان أحد أصحاب المصانع الصغيرة بمحافظة المنيا قرر مواجهة غلاء الوقود في الآونة الأخيرة، وارتفاع أسعار السيارات والدراجات البخارية، وقام بتصنيع سيارة موفرة تسير بالكهرباء والطاقة الشمسية.

وقال صانع السيارة، ويدعى عامر سيد، والبالغ من العمر 42 سنة: جاءتني الفكرة منذ عامين بسبب المشكلات المتكررة وأزمات الوقود التي شهدتها البلاد، ثم ارتفاع أسعاره من حين لآخر، فقررت أن أستغل خبرتي في الميكانيكا والإلكترونيات، حيث أعمل في ذلك المجال منذ عدة سنوات، وبدأت في تصنيع موتور على نفقتي الخاصة، لأنه لا يصنع هنا في مصر، ويتم استراده بمبالغ كبيرة، وبالفعل نجحت في تصنيعة بقوة تحريك 500 كيلو، ثم تعاونت مع زملائي في الورش القريبة مني في منطقة “المشروعات الصغيرة” بالمنطقة الصناعية بالمنيا، وقام أحدهم بتصميم الهيكل الخارجي، والآخر صمم لي الإكسسوارات.

وأضاف سيد: عندما انتهيت من تصميم السيارة، فكرت في تطويرها وإنشاء عوامل مساعدة لتحريكها غير الكهرباء ، فقمت بعمل خلية للطاقة الشمسية؛ لتدعيم الكهرباء المحركة للسيارة وتوفير جزء منها، وبالفعل نجحت في ذلك. مشيرًا إلى أن الشحنة الواحدة تساعد في أن تسير السيارة ما يقرب من 100 كيلو متر تقريبًا، وتبلغ سرعتها 45 كيلو في الساعة.

وأكد صانع السيارة أنها توفر الكهرباء بشكل كبير، إذ يبلغ شحن بطاريتها 2 كيلو وات فقط يوميًّا، وتكلفة تصنيعها بالكامل تصل إلى 40 ألف جنيه، وهو مبلغ زهيد بالنسبة لأسعار السيارات المرتفعة للغاية حاليًّا، فضلًا عن تكلفة استيرادها ونقلها.

وأوضح سيد أن الكثير من المستثمرين عرضوا عليه الشراكة وتصنيعها، ولكنهم تراجعوا بعد ذلك؛ لعدم وجود قانون يسمح بترخيصها في مصر، وظهرت تلك المشكلة بعد استيراد عدد من السيارات التي تسير بالكهرباء في إحدى محافظات وجه بحري، ثم امتنع عنها المواطنون؛ بسبب عدم ترخيصها من المرور؛ لعدم وجود “شاسيه” بها، حسبما ذكر.

وناشد “سيد” محافظ المنيا الحالي وكافة الأجهزة التنفيذية والمسؤولين النظر إلى تلك السيارة وإيجاد حل لترخيصها، والعمل على تطوير الفكرة والبدء في تشغيلها مستقبليًّا داخل القرى والشوارع الجانبية، بدلًا من وسائل المواصلات غير الآدمية التي تنتشر بالنجوع والقرى كسيارات ربع النقل، والتوك توك والتروسيكلات.