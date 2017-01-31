روني يقترب من الدوري الصيني.. والصفقة الأغلي عالميًا

بات واين روني، مهاجم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي، قاب قوسين من الرحيل عن ملعب «أولد ترافورد» خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد 13 عامًا قضاهم ضمن صفوف الشياطين الحمر.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «ميرور» الإنجليزية اليوم الثلاثاء، فإن قائد الأسود الثلاثة يمتلك عرضًا من الدوري الصيني الذي تمتد الانتقالات الشتوية حى نهاية فبراير سيجعله الأعلى أجرًا في العالم.

وأوضحت الصحيفة أن بعض الأندية الصينية مستعدة لدفع ما يقرب من 140 مليون إسترليني لمانشستر يونايد؛ من أجل الحصول على خدمات «الجولدن بوي» الذي يتبقى في عقده مع ناديه 18 شهرًا.

وأكدت «ميرور» أن اللاعب صاحب الـ31 عامًا يفكر جديًا في العروض المقدمة لديه من دوري النجوم الصيني، نظرًا للعائد المادي الضخم المقدم إليه من قبل الأندية الصينية.

وأضافت: قد يكون فبراير المقبل شاهدًا على نهاية 13 عاما من العطاء للاعب مع المان يونايتد، حيث يمتلك عرضًا يصعب للاعب في مثل عمره رفضه، بعدما رصدت الأندية التي طلبت الظفر بخدماته مليون يورو أسبوعيًا، وسيصبح في حالة موافقته على العرض، الأعلى أجرًا في العالم.

وأشارت «ميرور» إلى احتمالية اشتعال صراع على مدى الأسابيع الأربعة المقبلة من أجل الظفر بخدمات اللاعب، حيث ستسعى الأندية المتنافسة على إغراء اليونايتد وروني، ما سيجعل المقابل المالي للصفقة يرتفع بنسبة كبيرة وستصبح الأغلى في التاريخ.

واختتمت الصحيفة الإنجليزية حديثها عن الصفقة، بأن الجميع داخل ملعب أولد ترافورد بات يشعر أن أيام روني مع المان يونايتد أصبحت معدودة وأن رحيله لا شك فيه.