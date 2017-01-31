حكاية إقليم| سيناء.. مطمع الغزاة

تقع شبه جزيرة سيناء بين ذراعي البحر الأحمر؛ خليج العقبة شرقا وخليج السويس غربا، وإن كانت في حقيقة أمرها جزء من القارة الأسيوية، فتعد حلقة الاتصال بين قارتي آسيا وإفريقيا، إضافة إلى أنها منطقة حيوية في قلب الوطن العربي لربطها بين جناحيه الكبيرين الإفريقي والأسيوي.

لا تقف أهمية سيناء على أنها جزء أساسي من جسم مصر فقط، بل تكمن أهميتها في أنها الباب الشرقي والمنفذ الأساسي الذي دخلت من خلاله الهجرات والغزوات التي تعرضت لها مصر عبر التاريخ، فمن خلال سيناء جاءت غزوات العرب والصليبيين وجيوش نور الدين محمود، التي مهدت لقيام الدولة الأيوبية، في حين لم تتعرض مصر لغزوات من حدودها الغربية إلا غزوة الجيوش الفاطمية بقيادة جوهر الصقلي تحت لواء المعز لدين الله الفاطمي، أما الغزوات التي أتت من الشمال من ناحية البحر المتوسط أو من الجنوب من ناحية النوبة، فهي عبارة عن هجمات مؤقتة لم تترك أثرا دئما في تاريخ البلاد.

ظهرت أهمية شبه جزيرة سيناء من الناحية الحربية في عصر الحروب الصليبية، فبمجرد وصول الصليبيين إلى بيت المقدس وجنوب الشام تطلعوا لضم مصر لمملكتهم، فقام بلدوين الأول ملك بيت المقدس بحملة عام 1116م 510هـ، وصل من خلالها لإيله على شاطئ البحر الأحمر، ثم اتجه إلى دير سانت كاترين وهناك رفض رهبان الدير استضافته خوفا من القوى الفاطمية في القاهرة، فاتجه بلدوين إلى الفرما واستولى عليها ونهبها، ثم تقدم إلى تنيس ثم مات بالعريش عام 1118م 512هـ.

وقبيل قيام الدولة الأيوبية في مصر، تسابق نور الدين محمود وعموري الأول ملك بيت المقدس إلى الفوز بمصر، فكانت شبه جزيرة سيناء المعبر والطريق الذي سلكته جيوش الطرفين، فلما انتصر نور الدين محمود قامت الدولة الأيوبية في مصر والشام، كما كانت أيضا شبه جزيرة سيناء هي الطريق الذي سلكته الجيوش الإسلامية لرد خطر الصليبيين والتتار.

لم تتوقف أهمية سيناء على أنها معبر استراتيجي حربي، بل كانت أيضا معبرا بريا تجاريا بين الشرق والغرب، إذ كان طريقها يربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، بالإضافة إلى أنها كانت المعبر الأساسي للحجاج المصريين باستثناء الفترة التي تعرضت لها شبه الجزيرة لخطر الصليبيين وتهديداتهم.

لما كانت شبه جزيرة سيناء بهذا القدر من الأهمية، كان لزاما على حكام مصر في جميع حقبها أن يهتموا بتأمينها والضرب على أيدي العدو الذي يحاول أن يجعلها معبرا لاغتصاب البلاد.