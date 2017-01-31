الحرب الهجينة تحقق أهدافها في موزمبيق (مترجم)

انتقلت أبحاث الحرب الهجينة الآن من منطقة القرن الإفريقي وشرق إفريقيا إلى حزام دول جنوب ووسط القارة، لتشمل موزمبيق وملاوي وزامبيا وأنغولا، حيث إن هذا الجزء مهم؛ لأنه يربط إفريقيا الوسطى الشرقية بواحدة من أكثر البلدان القارة تقدمًا اقصاديًّا، وهي جنوب إفريقيا.

لدى موزمبيق احتياطات غاز بحرية ضخمة، وأيضًا أراضيها من الناحية النظرية تعد أقصر الطرق التي تربط جماعة شرق إفريقيا بالجنوب. فيما تقع ملاوي عند تقاطع طريق الحرير الجديد، بجانب زامبيا؛ مما يجعلها مفصلًا جيوسياسيًّا، ودولة ذات تأثير على الدول والمناطق المحيطة بها.

أما زامبيا فيمكن القول إنها الدولة المحورية، بسبب تعدد أقطابها، في حين أن أنغولا هي القوة القادمة، وهي بمثابة محطة الأطلسي لطريق جنوب “تراس” إفريقيا.

الدول الأربع السابقة لها دور خاص لتلعبه في الطريق التجاري الجديد، والذي ترغب الصين في بنائه، إلا أن الحرب داخل كل منها ربما تقدم مفاجأة للعالم، وسط سيناريوهات زعزعة الاستقرار والفوضى.

وافق العديد من المراقبين في العامين الماضيين على أن موزمبيق هي طريق للانتعاش الاقتصادي بعد الحرب الأهلية التي استمرت لفترات طويلة ودمرت البلاد.

بعد توقف الحرب، نما الاستثمار والاقتصاد، ودخل الجانبان المتحاربان فترة طويلة من السلام، إلا أن كل شيء تغير بعدما اكتشف الإيطاليون في نهاية عام 2012 أكبر احتياطات غاز طبيعي بحري في العالم، وقام حزب رينامو المعارض بتجديد الحرب والتمرد التاريخي مرة أخرى ضد الحكومة.

على المراقبين المحايدين الاعتراف بأن الدافع الأساسي لحركة المعارضة هو تعطيل السيطرة أو التأثير على ودائع الطاقة في البلاد قبل أن تصل إلى السوق العالمية، وتستخدم الديمقراطية مجرد حجة للوصول إلى ذلك الهدف.

المتمردون ليسوا “مقاتلين من أجل الحرية”، فقط الحرب الهجينة التي يقفون خلفها هي من تقودهم لاغتصاب السلطة في بلد سيكون أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، وفي هذه الحالة سيصبحون أحد أهم اللاعبين في السوق العالمية.

توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد في موزمبيق بنسبة 24% بين عامي 2012- 2015، إلا أن دولة فقيرة لم تتمكن من تحقيق هذا التوقع، فقط للاستعداد للقتال.

تحصل المعارضة على تمويل كبير من الخارج، إلا أنها ترغب في السيطرة على تدفق الإيرادات الناتجة من بيع الغاز، وهي على استعداد لقتل الآخرين لإرضاء نفسها والحصول على المكاسب المالية.

تخبئ الحرب الهجينة في موزمبيق العديد من الأسرار، وفي حقيقة الأمر لا تبدو كما يظهر للعيان، على الرغم من أن مزاعم رينامو هي فقط قيادة حكومة وطنية، ولكن الهدف الحقيقي هو الحصول على كافة الامتيازات.

الغاز هو السبب الرئيسي للحرب بين الجانبين، كما يرى أفونسو دلاكاما زعيم رينامو أنه له الحق في ترشيح محافظين من رينامو في ست محافظات، خاصة بعد أن فازت المعارضة على أكبر عدد من الأصوات في انتخابات عام 2014 المتنازع عليها، حيث حصل على 30٪ من الأصوات بعد الرئيس فيليمو الذي حصل على 63%، ومنذ ذلك الحين ظلت رينامو هادئة، لكنها تريد أشياء في المقابل، منها التحاق المقاتلين بالجيش والشرطة، بالإضافة للحق في نسبة بالغاز، ليشتد بذلك الصراع؛ لأن الحكومة تعتبر رينامو جماعة خارجة على القانون، وأضاف فريليمو: حتى نسمح لهم بذلك، عليهم نزع السلاح أولًا.

أصيب الخبراء الدوليون بخيبة أمل بعد فشلهم في تقريب وجهات النظر بين الطرفين المتصارعين، واتسعت الهوة وسط جهود الوساطة، وحتى الآن فشلت المفاوضات وتعثرت؛ لأن كلا الطرفين متمسكان بمواقفهما، وكل طرف لا يريد تقديم أي تنازلات، لذلك وصلت كل الجهود الدولية لإنهاء الصراع إلى طريق مسدود.

الحرب الهجينة الوليدة في موزمبيق ليست كبيرة على نطاق واسع، كما أنها تفتقد إلى عناصر الثورة الملونة التي تدعمها الولايات المتحدة، ومع ذلك تصل الاضطرابات إلى ذروتها، وتحقق نفس أغراض الحروب الهجينة الأخرى، وهي التعطيل والتأثير على مشاريع البنية التحتية الوطنية.

تريد حركة المعارضة رينامو استعراض عضلاتها على الصعيد الدولي، وتبرر تصرفاتها تحت ستار الديمقراطية، وفي حقيقة الأمر ترغب الجماعة في الاستيلاء على محافظة كابو ديلغادو، مصدر احتياطات الغاز.

جلوبال ريسيرش