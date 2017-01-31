الأهلي يقدم نجمه الجديد لوسائل الإعلام

أعلن النادي الأهلي رسميًّا اليوم الثلاثاء عن تعاقده مع أحمد حمودي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن السعودي لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم مقابل 150 ألف دولار يحصل عليها ناديه، على أن يتقاضي اللاعب أربعة ملايين جنيه في الموسم الواحد.

وقدم النادي الأهلي في حضور الدكتور عصام سراج، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، الوافد الجديد للمارد الأحمر لوسائل الإعلام عقب ساعات قليلة من توقيع العقود.

وكان اللاعب قد توصل إلى إتفاق مع ناديه يقضي بالتنازل عن باقي مستحقاته لدي الباطن، إلى جانب دفع مبلغ 150 ألف دولار؛ لفسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي؛ ليحق له بعدها التوقيع لأي نادٍ آخر.

وسبق لأحمد حمودي أن لعب لنادي سموحة السكندري قبل الانتقال إلى صفوف بازل السويسري، الذي أعاره إلى نادي الزمالك، مع وضع بند يسمح للأخير بالتعاقد النهائي مع اللاعب في حالة موافقة الطرفين، لكن الزمالك فشل في التوصل لاتفاق مع اللاعب؛ ليقرر الأخير العودة لناديه السويسري الذي توصل لاتفاق مع اللاعب لفسخ تعاقده، ليقرر حمودي الانتقال إلى صفوف الباطن السعودي؛ ليكون بوابة لاستعادة مستواه والعودة مرة أخرى للدوري المصري عبر بوابة الأهلي.

ويعد حمودي ثالث صفقات الأهلي خلال الميركاتو الشتوي بعدما نجح الأهلي في التعاقد مع عمرو بركات، جناح ليرس البلجيكي، والإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم كليمانورك الاسكتلندى لمدة 3 سنوات ونصف.

ويدخل الأهلي صراعًا مع الزمن من أجل قيد اللاعب في قائمته المحلية وإخراج تأشيرة دخوله إلى الأراضي الإماراتية؛ من أجل تجهيره لموقعة القمة أمام الزمالك، المقرر لها في العاشر من الشهر المقبل على لقب السوبر المصري.