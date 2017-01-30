ملحمة الحرافيش.. عندما صار الفقراء هم الوارثون

استطاع الروائي العظيم نجيب محفوظ خلال مراحل حياته الزاخرة تجسيد الواقع المصري من خلال رواياته سواء الواقعية أو الرمزية، ولكن من أكثر الروايات التي ناقشت الواقع وربما قد تكون تخطته إلى المستقبل «ملحمة الحرافيش» التي تناولت مراحل انتظار الحرافيش لمنقذهم، وأيضا الميراث الثقيل الذي تركه هذا المنقذ.

الحلم

وباء يسري في البلاد، وصارت الحارة كل يوم تشيع أكثر من فقيد، وعاشور يختلس النظر في هدوء منتظرا دوره في أن يشيع جثمانه من أمام التكية التي طالما نام على عتبة بابها مستمعا لترانيم المتصوفة بالداخل، ورغم هيبة طلته بجسده الضخم ورأسه الكبير إلا أن قلبه وجل وارتعد من هذا المصير، وصار الأمر يملك وجدانه كله في الصحو وفي النوم، حتى جاءته الرؤيا سمع المنادي أن يا عاشور اجمع أهلك وجهز زادك وعتادك واخرج إلى الصحراء واترك تلك الحارة أخرج الآن من الحضر إلى الخلاء، وصدق عاشور الرؤيا واستعد لغيبته الصغرى التي يعرف أنه سيعود بعدها إلى الحضر مرة أخرى ليؤدي رسالته التي من أجلها خلق.

الرجعة

انتهت فترة الوباء وبدأت الجنازات التي كانت تمر على عاشور وأهل بيته يقل عددها وعرف أن الوقت حان للعودة لحارته مرة أخرى، فجمع أشياءه وأمسك بيد ابنه شمس الدين تتبعهما في صمت زوجه فلة وحين وصل إلى حارته وجدها خاوية على عروشها، سكانها، منهم من هرب والأغلب مات في الوباء، المحال مغلقة والبيوت يلفها العنكبوت والتراب، لكنه لم ييأس وآل على نفسه البناء من جديد وإعمار الأرض، واختار لنفسه أحد بيوت وجهاء الحارة واستشعر الراحة بعد الشقاء، وبدأ الناس يتوافدون إلى الحارة مرة أخرى بعدما سمعوا أن هناك من يسكن الحارة، وحين عاد الناس لم يجدوا بالحارة سوى عاشور، وعلموا بالرؤيا، ورأوا ما أصبح عليه من وجاهة أطلقوا عليه الناجي وصار ينادى بعاشور الناجي.

قام عاشور الناجي بإعمار الحارة وجدد مبانيها وهذب جدرانها ونشر العدل بين أرجائها وصار الناس يتحدثون بعدله ويحسدهم سكان الحارات المحيطة بهم ويغبطونهم على ماهم فيه، لكن الله لم يختر قائدا إلا بابتلائه فقد عاد أصحاب البيت الذي اتخذه الناجي سكنا له ولأهل بيته واتهموه بسرقة بيتهم وأموالهم وسجن الناجي لمدة عام، وعند خروجه نصبه الفقراء قائدا أو كما في الرواية فتوة للغلابة وعلى قدر حب الفقراء له كان كره الوجهاء له أو كما في الواقع رجال الأعمال فهم لا يطيقون العدل، ولكن في هذه المرة صارت الأرض يرثها الفقراء المستضعفون.

الانتظار

غاب الناجي للمرة الثانية ولكن هذه المرة غاب وراء أسوار التكية الضخمة، الوجهاء والتجار قالوا: مات، لكن الفقراء قالوا لم يمت، بل دخل التكية يجالس متصوفيها وينشد معهم أغانيها التي لا نفهمها ولكنه سيعود مرة أخرى، ظلوا ينتظرون يمر عليهم فتوة بعد آخر ويظنون أنه الوارث لتركة الناجي، لكنهم يخدعون وييأسون بعد أمل، لكنهم في لياليهم الباردة يلتفون حول أنفسهم ويهمسون لبعضهم باسمه: الناجي سوف يأتي سوف يعود إلينا من جديد، ينتظرون لا يقومون بشيئ سوى الهتاف باسمه ويمرون بأسوار التكية ليلا خوفا من فتوتهم الظالم علهم يتنسمون شيئا من أخباره، ثم يعودون بحروف لا يفهمون منها شيئا، ويستشعرون بداخلهم سوءة الجهل فيتمنون العلم حتى يفهموا كلمات من ينتظرونه، وكلمات فتوتهم الحالي تخرق آذانهم:

يقولك خللي بالك ده مابيعلمكش، بس ماقلكش خللي بالك إن إنت فقير قوي، ماحدش قالك إنك فقير قوي

الظهور

الحرافيش ينتظرون، أو هم يظنون أنهم منتظرون فهم لا يفعلون شيئا سوى الشكوى والدعاء، سنوات تمر وأجيال تتغير، حال الفقراء لا يتغير، الوجهاء والتجار يزدادون غنى، والفتوة يزداد ظلما وتجبرا واستبدادا، والفقراء لا يزالون يسيرون في الطرقات بجوار حائط التكية التي صمتت أصواتها التي كانت تعطيهم بصيص أمل، اليأس ملأ كيانهم، حتى نسوا عاشور الناجي، واعتبروه أسطورة صنعها أباءهم كى يتصبروا بها على حالهم، لكن في هذا الوقت أيضا كان هناك من ينتظر بحق، شاب أسمر غليظ القسمات عملاق الجسم أقرب الناس شبها بجده عاشور الناجي، واسمه عاشور، وحلمه إعطاء الفقراء إرث الناجي الذي استولى عليه الفتوات اللاحقين، جلس مع الحرافيش وخالطهم وصرح لهم بحلمه وطموحه، علمهم أنهم قوة وأن جلوسهم ليس بانتظار، وأن عليهم أن يعملوا لما ينتظرونه، أعاد عليهم قصص أمجاد الناجي، وكيف جعل الوجهاء والتجار في خدمة الحارة وفقرائها، وكيف كان الفتوة راعيا للحرافيش قبل أن يرعى رجاله وأصحاب الأموال.

وفي اللحظة المناسبة كان الظهور ولم يكن ظهورا للناجي فقط، ولكن كل الفقراء اجتمعوا وراء قائدهم للقاء الفتوة حسونة ورجاله، واستطاعوا السيطرة على الحارة وإخراجها من جبروت الفتوة حسونة، وصارت الحارة إرثا مرة أخرى للفقراء، للرجال الذين صدقوا رؤيا عاشور الناجي وانتظروا الظهور.

هكذا صاغ محفوظ روايته الخالدة «ملحمة الحرافيش» بنعومة ورقة وقوة وأمل مدونا فيها ما مضى وعالما فيها بما سيأتى خاتما روايته بمشهد عاشور مستلق عند التكية في لحظات من الهدوء

«فسبح في الظلام صرير، فرنا إلى الباب الضخم بذهول، رأى هيكله وهو ينفتح بنعومة وثبات، ومنه قدم شبح درويش كقطعة متجسدة من أنفاس الليل، مال نحوه وهمس: استعدوا بالمزامير والطبول غدا سيخرج الشيخ من خلوته ويشق الحارة بنوره، وسيهب كل فتى نبوتا من الخيزران وثمرة من التوت، استعدوا بالمزامير والطبول»