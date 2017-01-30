مشوار الفراعنة في «كان» يعيد للأذهان سيناريو البرتغال في يورو 2016

الإفراط في الدفاع والبخل التهديفي وسرقة المباريات.. هكذا تحدثت وسائل الإعلام العالمية وعلى رأسها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن انتصارات الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم «كان2017» التي تحتضنها الجابون.

الفراعنة تصدروا المشهد في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط جاءت من انتصارين وتعادل سجل خلالها المنتخب المصري هدفين ولم تتلق شباكه أى أهداف، وعاد المنتخب المصري ليفوز على المغرب في الدور ربع النهائي بهدف دون مقابل ليتأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة وفي جعبته 3 أهداف.

مشوار المنتخب في البطولة وتخطيه الدور الأول بهذه الحصيلة التهديفية وتأهله للدور نصف النهائي وخروج عدد من الفرق الكبيرة تضم بين صفوفها العديد من اللاعبين الكبار المتواجدين ضمن أكبر الأندية الأوروبية يعيد للأذهان مشوار المنتخب البرتغالي في بطولة كأس الأمم الأوروبية في نسختها الأخيرة، والذي استطاع من خلالها أن يظفر بها رغم أنه لم يكن الأفضل أو ضمن المرشحين لنيل اللقب.

البرتغال تواجدت ضمن المجموعة السادسة التي ضمت منتخبات المجر وأيسلندا والنمسا، وأنهت مشوارها في دوري المجموعات في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات أمام أيسلندا بهدف لمثله وأمام النمسا بدون أهداف واختتمت مواجهاتها بالتعادل أمام المجر بثلاثة أهداف لمثلها.

ومنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» برازيل أوروبا مقعدًا في مرحلة خروج المغلوب بعدما جاءت ضمن أفضل 6 منتخبات واحتلت المرتبة الثالثة في دوري المجموعات.

واجه المنتخب البرتغالي كرواتيا في مرحلة خروج المغلوب وهزمها بهدف دون رد، وفي الدور التالي واجه بولندا وهزمها 5/3 بركلات المعاناة الترجيحية بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكليهما.

وفي الدور نصف النهائي حققت البرتغال أكبر انتصار لها في البطولة بالفوز على ويلز بهدفين دون رد، لتتأهل للمباراة النهائية وتفوز على فرنسا صاحبة التنظيم بهدف دون رد.

المنتخب البرتغالي لم يكن ضمن الفرق المرشحة للفوز باللقب كما أن نتائجه ومشواره لم يكن يشير إلى أن هذا المنتخب جاء للتتويج حيث كان هناك من هم أفضل لنيل الأميرة الأوروبية، ولكن الحظ وقف بجواره حتى النهاية، فهل يفعلها مع الفراعنة؟ هذا ماستكشف عنه الأيام المقبلة.