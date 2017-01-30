ماذا قالت الصحف المغربية عن هدف «كهربا»؟

عدد كبير من المواقع والصحف المغربية تحدث عن الديربي العربي بين منتحبي مصروالمغرب بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم «كان2017» وفاز المنتخب المصري وتأهله للدور قبل النهائي، بهدف دون مقابل سجله محمود عبد المنعم «كهربا» المحترف ضمن صفوف اتحاد جدة السعودي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

موقع «هسبريس» عنون تقرير المباراة «المصري كهربا يصعق الجماهير المغربية ويظلم شوارع الرباط»، وقال الموقع المغربي إن الصمت الممزوج بالأسى والحزن خيم على الجماهير المغربية التي رابطت في المقاهي لمتابعة مقابلة المنتخب الوطني ضد الغريم المصري الذي صعق المغاربة بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة بهدف اللاعب محمود كهربا، منهيًا مغامرة رفاق المهدي بن عطية في المسابقة القارية عند حدود الدور الثاني.

وأشار هسبريس إلى الأفراح التي انطلقت في شوارع مصر عقب نهاية اللقاء قائلًا: إن القاهرة ارتجت بصيحات الجماهير المصرية في الدقيقة 88 من عمر المباراة، عقب إحراز كهربا هدف الفوز، الذي منح فريقه تذكرة المربع الذهبي للبطولة الإفريقية الأبرز.

وتكدست مقاهي القاهرة عن آخرها بالمشاهدين أمام الشاشات المتوسطة والعملاقة، وسط سيولة مرورية غير عادية صاحبت المباراة وبصيحات «الله أكبر» و«مبروك لمصر» فضلًا عن أبواق السيارات.

فيما نشرت صحيفة «أشتوكة بريس» تقريرًا بعنوان «بهدف كالثلج مصر تقتنص فوزًا أمام المغرب المسيطر وتتأهل إلى نصف النهاية»، وتحدثت الصحيفة في تقريرها عن هدف محمود عبد المنعهم «كهربا» الذي وصفته بأنه كالثلج.

فيما قال موقع «تليكسبريس»: «نهاية مشوار الأسود في كان الجابون بعد هزيمتهم أمام الفراعنة»، واكتفى بالحديث عن الهدف الذي جاء في الوقت القاتل، ومنح الفراعنة بطاقة التأهل للدور نصف النهائي.

وعلق «أحداث أنفو» على الانتصار الذي طال انتظاره من قِبَل المنتخب الوطني المصري، قائلًا: تمكن الفراعنة من فك عقدة دامت 30 سنة، إذ يعود آخر فوز للمنتخب المصري إلى سنة 1986، وجاء الهدف عن طريق البديل كهربا، الذي سجل الهدف في وقت قاتل قبل دقيقتين من نهاية المباراة، بعد ارتباك في صفوف لاعبي المنتخب الوطني.