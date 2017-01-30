كُتب عن مصرية تيران وصنافير في معرض الكتاب

مع انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دوته الـ48، برزت عدة كُتب تواكب الأحداث السياسية الأخيرة، لعل أهمها تلك المتعلقة بقضية جزيرتي تيران وصنافير، اللتين أقر بمصريتهما الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا يوم 16 يناير الماضي.

“البديل” رصد وجود عدد من الكتب التي تتناول الجزيرتين تاريخيا وجغرافيا وسياسيا..

صبري العدل

عن دار “ميريت” للنشر، صدر مؤخرا كتاب بعنوان “تيران وصنافير.. دراسة تاريخية وثائقية 1840 ــ 1990” وهو من تأليف أستاذ التاريخ الحديث بجامعة مصر الدولية صبري العدل، والذي عمل أيضا مديرا لمركز البحوث الوثائقية بالقاهرة، ويحتوى الكتاب على كافة الوثائق التاريخية والجغرافية التي تؤكد مصرية الجزيرتين، ويصل عددها لـ43 وثيقة اعتمدت عليها المحكمة في حكمها بمصرية الجزيرتين.

المركز المصري للحقوق الاقتصادية

كما صدر عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية، بالتعاون مع المفكرة القانونية، الجزء الأول من كتاب “حكمت المحكمة: تيران وصنافير مصرية”، وهو كتاب وثائقي يضم أبرز الوثائق القضائية التي صدرت حتى الآن، حيث يضم كافة أحكام وتقارير محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا، وصحيفتي افتتاح الدعويين المقامتين من المحاميين علي أيوب، وخالد علي، للمطالبة بإبطال الإتفاقية، وبعض صحف طعون هيئة قضايا الدولة، ومرافعة خالد علي، أمام القضاء الإداري والإدارية العليا.

جمال حمدان

“سيناء في الاستراتيجية والسياسة والجغرافيا”، عنوان كتاب لأستاذ الجغرافيا الراحل جمال حمدان، صدرت طبعته الأولى عام 1993، ومنذ إبريل الماضي، ومع تفجر قضية الجزيرتين صدرت من الكتاب طبعات جديدة، وفيه يتحدث حمدان، عن ملكية مصر لتيران وصنافير، كما يحتوي الكتاب على خريطة لجنوب سيناء، تظهر بها الجزيرتان ضمن الحدود المصرية، ويقول المؤلف: “شرم الشيخ بصفة خاصة جدا هي التي تعد المفتاح الاستراتيجي لكل المثلث الجنوبي، فهي وحدها التي تتحكم تماما في كل خليج العقبة دخولا وخروجا عن طريق مضيق تيران”، ويجد زائر المعرض الكتاب في مكتبات الشروق ونهضة مصر، وعدة مكتبات بجناح سور الأزبكية.

فاروق الباز

في جناح سور الأزبكية، يوجد كتاب قديم آخر يتحدث عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير أصدره العالم المصري فاروق الباز، بعنوان “مصر كما تراها أقمار لاندسات”، في أواخر سبعينيات القرن الماضي، ويضم 65 صورة مقسمة على 8 صفوف من بينها صورة لخريطة مصر توضح الأماكن بالأرقام، وأمام كل صورة وضع الباز فى الصفحة المقابلة رسما لخريطة تلك المنطقة مدون عليها التضاريس والمعالم الجغرافية والعمرانية.

وبالنظر في الخريطة رقم 24 بالكتاب يتبين أن جزر مصر في البحر الأحمر تضم تيران وصنافير وشدوان، وقد أوضح الباز أن هذه الصور تحصّل عليها من مشروع لشركة جنرال إليكتريك تحت إشراف وكالة ناسا، والخرائط من إعداد المساحة العسكرية الأمريكية، وتمت مراجعة الكتاب من خبراء كلية العلوم بجامعة عين شمس والمساحة العسكرية المصرية، وهيئة المساحة المصرية.