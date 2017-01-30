طلبات رفع الحصانة تحاصر نواب البرلمان

11 طلبا لرفع الحصانة عن نواب للتحقيق معاهم في قضايا جنائية، على طاولة اللجنة التشريعية بالبرلمان، رفضت ثلاثة منهم، ووافقت على اثنين، وستة طلبات ينتظرون البت.

أحدث الطلبات تقدم به المحامي عمر هريدي، جاء في شكل بلاغ يحمل الرقم 813 لسنة 2017، يطالب النائب العام برفع الحصانة عن النائب سليمان وهدان؛ للتحقيق معه في القضية رقم 105 لسنة 2017 إداري الجنوب، ويتهم فيها وهدان وشقيقه بالنصب على أحد المواطنين وبيع قطعة أرض مملوكة للدولة مساحتها 60 فدانا بقيمة 4 ملايين جنيه، على أنها ملكية خاصة.

وتقدمت النيابة العامة للبرلمان بطلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور؛ للتحقيق معه في تهمة تهديد أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، بالقتل، بالإضافة إلى طلبات أخرى برفع الحصانة عن عدد من النواب؛ لخضوعهم إلى التحقيقات، مثلما حدث في واقعة التعدي على عصام الإسلامبولي، الفقيه القانون، لكن تم رفض الطلب، أيضا واقعة سب وقذف الدكتور عمرو الشوبكي.

وينضم لقائمة طلبات رفع الحصانة، النائب أشرف العربي؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 629 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا المقيدة برقم 237 لسنة 2012 حصر تحقيق أموال عليا.ب، بالإضافة إلى النائب عبد الرحيم علي، في التحقيقات التي تجرى معه على خلفية إذاعة تسجيلات لعدد من الشخصيات السياسية دون وجهة حق، بالمخالفة للدستور.

كما تمت الموافقة على رفع الحصانة عن النائب خالد بشر، بناء على الطلب المقدم من أحمد غريب المحامي بصفته وكيلاً عن أشرف عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالمصرف المتحد، بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العضو بتحريك الدعوى الجنائية لإصدار العديد من الشيكات لصالح المصرف المتحد.

وورد إلى مجلس النواب في 13 يناير 2016 طلب بشأن الإذن برفع الحصان البرلمانية عن النائب حسين محمد عيسى، بصفته رئيس جامعة عين شمس؛ لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 11711 من المحكمة الإدارية للتعليم وملحقتها من جلسة 27 /10/ 2014، حسبما ورد من الطلب المقدم من عرفة بسيونى عرفة، وهو ما تم رفضه بأغلبية 404 أعضاء بمجلس النواب.

وقال محمد بدر، المنسق العام لحملة راقب نائب، إن عشرات النواب يحاولون استغلال الحصانة في التهرب من المسؤولة القانونية، مطالبا بضرورة وضع رؤية قانونية تحدد سلطات استخدام الحصانة، وأي محاولة لاستخدمها في التهرب من تطبيق القانون تسقط الحصانة دون انتظار موافقة المجلس.

وأضاف بدر لـ”البديل” أن الحصانة لابد أن تكون متعلقة فقط بأعمال مجلس النواب، سواء فيما يخص التشريعات التي يقدمها أو الدور الرقابي أو بما يتناسب مع دوره في البرلمان، لكن في التعاملات الشخصية يجب أن تسقط الحصانة ويعامل كمواطن عادي.