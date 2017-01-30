بالصور.. استخدام مزارعي بني سويف المخلفات الصلبة للصرف في ري الأراضي كارثة تنذر بقتل جماعي

تشهد قرى ونجوع محافظة بني سويف حالة مأساوية تعبر عن غياب الدور الحكومى والرقابى على محطات الصرف الصحى بمراكزها المختلفة، وذلك بعد تكرار حالات تسميد المزارعين أراضيهم بمخلفات الصرف الصحى الصلبة قبل معالجتها بصورة مستمرة، مما ينذر بكارثة صحية تزيد من معدلات الإصابة بالأمراض والأوبئة، خاصة أن تلك المخلفات لا تمر بمراحل المعالجة الصحيحة، وتوجد بها العديد من العناصر الثقيلة الضارة بالتربة وبصحة المواطن، مما يتطلب تكاتف الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من أجل التوعية بخطورة الأمر، واتخاذ خطوات جدية للقضاء على تلك الظاهرة، خاصة بعد زيادة معدلات الإصابة بأمراض الفشل الكلوي وغيرها من الأمراض المزمنة المنتشرة بصفه عامة وبصورة ملحوظة.

قال حسن محسن عبد اللطيف، رئيس إحدى الجمعيات الزراعية ببني سويف، لـ«البديل»: كان من المتبع استخدام السماد البلدي في الزراعة، وإعدادة بصورة سليمة لمد النباتات ببعض العناصر الضرورية، إلَّا أنه مع تراجع أعداد الذكور من المواشي، ارتفعت أسعار ذلك النوع من الأسمدة، فاضطر الفلاحون إلى استخدام مادة أرخص ومتوفرة، وهي مخلفات محطات الصرف الصحي غير المعالجة، لكنها تمثل خطرًا شديدًا على صحة الإنسان وتلوث التربة؛ لما تحوية من بقايا مواد كيماوية وسموم ومواد ثقيلة، ونصح عبد اللطيف بعدم الاستخدام المباشر للصرف الصحي كتسميد للتربة الزراعية قبل اتباع إجراءات وتوصيات واحتياطات وتدابير عمليات التحلل الكامل، وهذا يحتاج نشر برامج توعوية منوط بها في المقام الأول الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة وكذلك مركز البحوث وكلية العلوم؛ لكيفية التعامل الأمثل مع المخلفات الناتجة عن صرف، سواء إنسان أو حيوان أو طير ونبات، وكيفية التأكد من تحليلها تحليلًا كاملًا ليتسني استخدامها استخدامًا آمنًا وصحيًّا للفلاحين والمستهلكين.

وأضاف عبد اللطيف: هذا الموضوع شائك وفي منتهي الخطورة علي صحة الإنسان والحيوان والطير والثروة السمكية والنباتية، فهو خطر يداهم البشرية للآثار السلبية في التهاون مع استخدام الطرق التقليدية التي تضر بالجميع، فمن منا لا يتغذى علي كل ما ذكر من محاصيل خضر أو فاكهة وبقوليات، ولا يمكن الاستغناء اوالبحث عن بدائل أخرى لا تجدي عن اللحوم أو الطيور أو الأسماك، وتلك السلوكيات التي تغلب عليها حالة من اللامبالاة من الجميع، لذا ندعو لمبادرة من الحكومة وحشد جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص للتصدي لهذه المشكلة وجعلها مشروع أمن غذائي وصحي وسلامة للجميع وتفادي تكاليف باهظة الثمن لأغلى ما يمتلكه الإنسان، وهو تدهور حالته الصحية، ونمنع مصدر من مصادر القتل الجماعي من آثار السموم والسرطانات والفشل الكلوي، ويأتي بعد هذا الانحراف غير العادي، وربما يصل لأعلى معدلات الإنفاق في العالم على الصحة والعلاج.

فيما قال الدكتور حمدى إبراهيم، أستاذ بكلية الزراعة بجامعة المنيا: مخلفات الصرف الصحى تحتوى على العديد من العناصر والمكونات الضارة بالتربة والبيئة والصحة العامة، وبالتالي من الضروري معالجتها قبل الاستعمال، ويجب التعرف أولًا على المعاملات أو المعالجات التي تمت على الصرف الصحي قبل الاستخدام، وذلك من خلال محطات الصرف الصحي التي تبيع تلك المخلفات للمزارعين.

وأضاف إبراهيم: تلك المعالجات تمر بعدة مراحل، من أهمها الترسيب وعملية تهوية للمكونات، مرورًا بعمليات التقليب وإدخال الهواء الجوي، نهاية بعملية التخلص من المادة العضوية والتطهير للتخلص من الميكروبات باستخدام الكلور.

وأكد أن خطورة استخدام مخلفات الصرف الصحى بديلًا عن السماد الكيماوي يرجع لوجود عناصر ثقلية مضرة بالتربة وبالصحة العامة، وبها نسبة كبيرة من الصوديوم تتلف التربة وتجعلها ملحية مع تكرار الاستخدام، بالإضافة إلى وجود مخلفات كيميائية تستخدم في المنازل، بعضها له ضرر واضح على التربة، والأمر يحتاج لتكاتف جميع الجهود الحكومية والشعبية لإيقاف تلك المهزلة.