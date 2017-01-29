«قانون حماية المستهلك».. خطوة جيدة تحتاج لضمانات واقعية

في ظل حالة التضخم وارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق المصرية، تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مشروع قانون حماية المستهلك، المقدم من النائب أشرف عمارة، وهو المقترح الذي أثار عددا من التساؤلات حول دور جهاز حماية المستهلك وفاعليته وإمكانية تطوير أدائه خلال الفترة المقبلة، وأهمية أن يضمن القانون الجديد آليات واقعية لضبط الأسعار.

سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، قالت لـ”البديل”، إن إصدار قانون لحماية المستهلك بصفة عامة خطوة جيدة وهامة تتماشى مع التزام مصر الدولي بتوصيات الجمعية الدولية للأمم المتحدة والتى تضمنت حماية حقوق المستهلك اقتصاديا واجتماعيا، ومن ثم يجب أن يترجم القانون الجديد هذه الحقوق الدولية إلى مواد فعالة عند التطبيق.

وأوضحت الديب، أن القانون الحالي الذي تتم مناقشته بالبرلمان لم يحظ بمناقشة أصحاب الشأن من الخبراء والعاملين في مجال حماية حقوق المستهلكين، مؤكدة أهمية انتباه النواب لهذه المشكلة ودعوة الخبراء للحوار المجتمعي باعتبارهم الأقرب لمشكلات المستهلكين، وعدم الاكتفاء فقط بالاستماع لآراء ممثلي الغرف التجارية واتحاد الصناعات.

وأضافت أن القانون الجديد يجب أن يتضمن مواد تدعم المجتمع المدني الناشط في مجال حماية حقوق المستهلك، ومنحه صلاحية مراقبة الأسواق ومواجهة الغلاء ومقاومة الاحتكار، بالإضافة إلى دعم موارد المنظمات الشعبية لحماية حقوق المستهلك حتى تتمكن من تدريب كوادرها على محاربة الفساد وجشع التجار.

الديب، أشارت إلى أن مقترح القانون الجديد يضم 88 مادة بدلا من 24 مادة كانت بقانون 67 لسنة 2006 لحماية المستهلك، وكأن القانون يهتم فقط بجهاز حماية المستهلك دون المجتمع الأهلى، معربة عن أن التوسع في المجالات التي يغطيها عمل الجهاز تؤدي إلى عدم جودة النتائج، لأن الجهاز لا يستطيع القيام بذلك نظرا لأن القوى العاملة به ضعيفة لا تزيد عن 161 موظفا على مستوى الجمهورية، وهو عدد قليل يجعل الجهاز غير قادر على تحمل كل هذه المسؤوليات العديدة التى يلقيها مقترح القانون الجديد على كاهله، مؤكدة أن الجهاز يحتاج لصلاحيات أكثر لتفعيل أدائه في مواجهة ارتفاع الأسعار والغلاء، وهو مايجب أن يهتم به القانون الجديد.

وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، لـ”البديل”، إنه غير متفائل بالقانون المنتظر، خاصة في ظل وجود مجموعة من النواب من أصحاب مصلحة بعدم صدوره، مؤكدا أن القانون سوف يخرج بمواد مبتسرة ناقصة غير قابلة للتطبيق، لأن النواب من رجال الأعمال لن يروق لهم إصدار قانون يحمي المواطنين من غلاء الأسعار أو يواجه الاحتكار، على حد قوله.

وأضاف أن أهم ما يجب أن يتضمنه القانون الجديد هو مبدأ “السعر العادل” والتزام الدولة بضمان سعر عادل للمواطنين، وهى مبدأ سوف يقضي بقوة على حالة الفوضى التي تشهدها الأسواق المصرية من ارتفاع متباين وجشع شديد بين التجار والباعة.

وأكد أن القانون الجديد يجب أن ينص على مواد تتيح الفرصة لعمل جمعيات تحمي حقوق المستهلكين، وتمكنها من التدخل المباشر لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، وقال: “بدون هذه التعديلات الجديدة يصبح قانون حماية المستهلك حبرا على ورق”.

تجدر الإشارة إلى أن محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قال في تصريحات صحفية، إن مشروع القانون الجديد يمنح جهاز حماية المستهلك صلاحيات قوية يستطيع من خلالها القيام بمهامه بصورة أكمل من الوضع الحالي.

وأوضح أن القانون سيساعد الجهاز في الوقوف على المشكلات والعمل على حلها بشكل إيجابي خاصة في ظل حالة العبث التي تشهدها الأسواق المصرية حاليا، وأنه يناقش العلاقة بين الجهاز وبين الجمعيات الأهلية، حيث تعتبر الأخيرة أذرعا للجهاز في المحافظات والمناطق النائية.