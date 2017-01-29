«شخصيات لها تاريخ».. في حضرة فاروق شوشة بمعرض الكتاب

أقيمت ضمن فعاليات الدورة 48 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة “شخصيات لها تاريخ.. فاروق شوشة”، مساء أمس السبت، شارك فيها الشاعر الكبير إبراهيم أبو سنة، والدكتور محمود فهمي حجازي، عضو مجمع اللغة العربية، والدكتور أحمد درويش، الشاعر وأستاذ الأدب المقارن في جامعة القاهرة، حيث تناول الثلاثي جوانب مختلفة من حياة الشاعر الذي رحل عن عالمنا في الرابع عشر من أكتوبر 2016، والدور الذي لعبه في الشعر وتوظيفه الإعلام لخدمة اللغة العربية.

الدكتور أحمد درويش، أستاذ الأدب المقارن بجامعة القاهرة، قال إن شوشة كان أحد أفضل من قدم صوت اللغة العربية عبر موجاتها، متابعا: “قدم للجمهور شيئا محسوسا عن اللغة العربية”، موضحا أنه دخل كلية دار العلوم ليثبت أنها تملك العراقة بجانب المعاصرة، ورغم أنه لم يكن أزهريا ولم يدرس علوم اللغة قبل ذلك، لكنه نجح في إثبات موهبته؛ فكان يبذل جهدًا لا نهاية له في التواصل مع البشر من كل هذه الزوايا.

وسرد الدكتور درويش قصة التحاقه بالإذاعة التي لعبت الأقدار دورًا بارزًا فيها وفي حياة الشاعر فاروق شوشة، موضحًا أنه لم يكن ينتوي أن يكون إعلاميًا، فدخل اختبار الإعلام مصادفة ونجح فيه، وتأهل ليكون إعلاميًا، مضيفا أن شوشة ولد لديه موهبة شعرية، خصوصًا أنه كان من هواة قراءة الشعر في الطفولة، حيث كان دائم العزلة بجوار شجر قريته يتأمل ويطلع على الدواووين في هدوء.

أما الشاعر محمد أبو سنة، قال إن شوشة خلال فترة رئاسته للإذاعة المصرية، كان يمتلك قدرة كبيرة على التماسك في مواقف كثيرة، كان يتعرض خلالها لمشاكل كبيرة، موضحًا أن الشاعر الراحل استطاع خلال رحلة حياته أن يقدم نموذجًا لن يتكرر للشاعر الذي لم يتوقف عن العطاء الشعري، منذ ديوانه الأول “إلى مسافرة”، حتى ديوانه الأخير “نخلة الماء”، بجانب عطائه في مجال الإعلام عبر برنامج “لغتنا الجميلة” الذي ركز من خلاله على المواقف الذكية والعميقة سواء من التراث العربي القديم أو من الشعر الحديث.

وفي كلمته، تناول الدكتور فهمي حجازي، عضو مجمع اللغة العربية، لقطات من صداقته بالشاعر الراحل، مبينا أنهما تعاونا في عدة أعمال على مدار أكثر من 30 عامًا، مؤكدا أن الشاعر الراحل كان واحدًا من الإعلاميين الناجحين في الربط بين الأداء اللغوي والإعلامي، ورغم أنه كان يجيد اللغة الإنجليزية، لكنه كان حريصًا على الارتقاء والفخر باللغة العربية.