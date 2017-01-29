بعد 6 سنوات.. المصريون عالقون مع السيسي (مترجم)

في مثل هذا اليوم قبل ستة أعوام، نزل الآلاف إلى ميدان التحرير مطالبين بـ «العيش والحرية والعدالة الاجتماعية». وبعد 18 يوماً فقط أنهت الاحتجاجات نظام حسني مبارك الذي استمر ثلاثة عقود. إلا أن أي تفاؤل تالي تجاه “الربيع العربي” كان عمره قصيراً، وعلى أي حال ووفق كل معيار تقريبا، فإن المشاكل التي أنتجت الانتفاضة تعاظمت الأن عما كانت عليه سابقاً. فقمع الحكومة الحالية لمعارضيها هو أوسع وأكثر وحشية. والبطالة أكثر من السابق، وحالة الاقتصاد مقبضة، وهناك إحساس متنامي بأن البلاد تسير بلا وجهة ولا هدف، لكن على الرغم من هذا الإحباط المتصاعد، فإن “السيسي واثق جداً ولديه علاقة جيدة بالناس ويعلم أنهم يثقوا به”، كما قال لي مسؤول كبير.

ثقة السيسي تنبع من فترة الهدوء النسبي التي أعقبت قرار البنك المركزي في نوفمبر الماضي بتعويم الجنية المصري، والذي خفض قيمته إلى النصف وساعد على ارتفاع ضخم في الأسعار. وقد حذر بعض المسؤولين المصريين من أن هذه الخطوة قد تشعل احتجاجات مماثلة لانتفاضة الخبز في 17 و18 يناير 1977، والتي هزّت نظام السادات الذي رفع وقتها الدعم عن السلع الغذائي. لكن السيسي لم يملك الكثير من الخيارات، ففي خريف 2016 تراجع الاحتياطي النقدي ليحدث نقص في السلع الأساسية، وشعرت الحكومة أنها ليس لديها خيار سوى أن تتصرف، “الاختيار كان ما بين متابعة الأمور على النحو المعتاد ونركز على شعبية السيسي، أو النظر للمستقبل ووضع البلاد على المسار الصحيح والتعاطي مع العواقب”.

وعلى نحو مؤكد، فإن خفض قيمة العملة، وسلسلة القرارات التي أعقبته من قطع الدعم عن الوقود والطاقة، وتوقيع قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار- حصلت مصر منهم على 2.75 مليار منهم فوراً- قد حسنا من الصورة الكاملة للاقتصاد المصري. وانضبطت سوق العملة السوداء وارتفعت حصيلة تدفق النقد الأجنبي للبنك المركزي، وزاد الاحتياطي النقدي من 19 مليار في أكتوبر إلى 24 مليار في ديسمبر، وكذا ارتفع مؤشر صرف العملة المصرية بحوالي 50%، ويقول أحد رجال الأعمال أن هناك “تفاؤل حذر على الرغم من تلقينا العديد من التخوفات بشأن قيمة العملة.. خفض قيمة الجنية خفضت علينا نفقات العام المقبل”. ويقول مسئول كبير آخر: “عدم الانفتاح بفاعلية على الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة يشكل عقبة كبيرة ولكننا سنرى ما ستؤول إليه الأمور خلال الستة أشهر القادمة”.

غير أن المصريين يتحملون الوضع في الوقت الحالي، ليس بفرح وليس بسهولة، ولكن بالتأكيد بمزيد من الصبر مما قد توقعه الكثيرون في بلد كان يشهد حركات تعبئة شعبية منتظمة قبل بضع سنوات فقط. وإلى حد ما، يعكس الهدوء النسبي (وربما المؤقت) في مصر السِمتان الأكثر بروزاً في السياسة المصرية منذ يوليو 2013 عندما رد السيسي، الذي كان آنذاك وزيراً للدفاع في مصر، على التظاهرات الشعبية بالإطاحة بأول رئيس منتخب للبلاد، وأحد قادة «الإخوان المسلمين» محمد مرسي.

أولاً، تستمر الكراهية الشديدة تجاه الإخوان المسلمين، التي ادى ميلها لاستخدام الاحتجاجات لمصالحها الخاصة، إلى ردع الآخرين عن تنظيم المظاهرات أو الانضمام إليها. وقد أشار ناشطين، على سبيل المثال، إلى أن الدعوات إلى قيام “ثورة الفقراء” في 11 نوفمبر قد تلاشت حالما أعلن الإخوان دعمهم لها. وبالرغم من مواجهة الجماعة قمعاً كبيراً منذ الإطاحة بمرسي وغيابها شبه الكامل على الأرض، إلا أنها تبقى قوة استقطاب هائلة داخل مصر بسبب رئاسة مرسي الفاشلة والتي انتهجت التقسيم على مدار عام كامل. وقد قال لي أحد الناشطين: “لا تزال جماعة الإخوان سامة. فأينما يبدو وكأنه ستتم تعبئة الشعب، تقضي عليها تصريحات الجماعة”.

ثانياً، على الرغم من أن “الولع بالسيسي” الذي أعقب الإطاحة بمرسي قد أصبح ذكرى بعيدة، لا يزال السيسي الشخصية السياسية الأكثر شعبية في مصر. وقد قال لي أحد أهم المناصرين السابقين له: “تراجعت شعبية السيسي من 90 %إلى 60 %. إنه تراجع كبير،، لكنه لا يزال يتمتع بالأغلبية”. وحتى إن كانت هذه الأرقام مضخمة، فإنه بكل بساطة لا تحظى أي شخصية سياسية أخرى في مصر بهذه الأهمية. كما أنه ليس هناك تباعد ملموس بين السيسي والجيش الذي وسع قوته الاقتصادية بشكل كبير خلال رئاسة السيسي. (يوم الأحد، على سبيل المثال، أعلن الجيش أنه يخوض غمار قطاع آخر عندما حصل على ترخيص لتأسيس شركة أدوية). كنتيجة لذلك، يعتقد الكثيرون أن الجيش سيدعم السيسي بشكل قوي في أي أزمة. وقد قال لي أحد رجال الأعمال: “لا يزال المشهد هو الجيش ضد جماعة الإخوان المسلمين ليس هناك خيار ثالث”.

ولا شك أن غياب الخيار الثالث هو أمر مخطّط له؛ إذ تعمل الحكومة بدأب، وغالباً بوحشية، لمنع الاضطرابات السياسية. فشبكات التواصل الاجتماعي مراقبة بشكل محكم، ويخاطر أولئك الذين ينتقدون السيسي بكتاباتهم بأن يتم استجوابهم. كما يعتقد الكثيرون أنّ الحكومة تراقب هواتفهم الذكية لتسجيل محادثاتهم الشخصية، لذا فإن أولئك الذين قابلتهم كانوا يضعون هواتفهم الخلوية في علب أو حقائب لكتم مكبّر الصوت. فذات مرّة مثلاً، عمد أحد الذين قابلتهم على وضع جهاز لتشويش الصوت. كما تتصرف السلطات بسرعة لتوقيف كل من يبدو أنه ينظّم احتجاجات. وقد قال لي أحد البرلمانيين السابقين: “إنّ القمع كلّي لدرجة تذكّرني بحقبة عبد الناصر. في ظلّ حكم جماعة الإخوان المسلمين كنت أخاف من الأصولية ومن تغيّر طابع البلاد، لكن كنّا نتمتّع بحرية أكبر آنذاك. أمّا اليوم فتسود قاعدة «أصمت لتتمكن من العيش والاستمرار». عدنا اليوم إلى الهمس في الغرف”. وكنتيجة لذلك، تلتزم معظم الأحزاب السياسية الشرعية باتباع خط الحكومة، مما يصعب تمييزها عن بعضها. وفي الوقت نفسه، تعمل الأجهزة الأمنية على توسيع مؤسسة “من أجل مصر” الموالية للسيسي، لتتمكّن من تعبئة الناس باسم السيسي خلال الانتخابات الرئاسية عام 2018.

كما تحاول الأجهزة الأمنية المصرية أيضاً إسكات الانتقادات من خلال توسيع سيطرتها على الإعلام. إذ يدعي مطلعون من داخل القطاع أن الاستخبارات قد أمنت السيولة النقدية التي استخدمت لشراء العديد من شبكات الأخبار التلفزيونية الخاصة، بالإضافة إلى مصالح في شركات علاقات عامّة تشتري الإعلانات التلفزيونية. بالإضافة إلى ذلك، قالت مصادر إعلامية متعددة أن الأجهزة الأمنية غالباً ما تقرّر ما يمكن وما لا يمكن تغطيته، ومِن قِبَل مَن. ولعلّ ذلك يفسر سبب تعليق المنتقد العلني الأخير للسيسي على الهواء، إبراهيم عيسى، لبرنامجه في وقت سابق من هذا الشهر بسبب “ضغوط” غير محددة. كما يفسّر على الأرجح العرض الغريب الأسبوع الماضي لمذيع الأخبار صاحب الخبرة الواسعة عمرو أديب إذ خصص حوالي نصف برنامجه للترويج لثلاجة “حلوان 360” التي تنتجها شركة عسكرية، كما لو كان بائع يشرح باستفاضة تفاصيل منتجه!

وبدلاً من طمأنة الناس، لم ينتج التغطية الإخبارية المكبلة سوى قلقاً أكبر، بما في ذلك وسط الذين كانوا يدعمون السيسي بحماس كبير في الماضي. وقد قال لي أحد رجال الأعمال: “لا نعلم من يدير الدفة” مشيراً إلى أن مشاريع القوانين حول الجمعيات والاستثمارات غير الحكومية بدت وكأنها صيغت من قبل أجهزة المخابرات دون معرفة مسبقة من الوزراء المعنيين، لأن مشاريع القوانين هذه تقتضي رقابة أمنية أكبر بكثير من تلك التي سعى إليها الوزراء في الأصل. “ثمة عدم تواصل بين السلطات”.

أحيانا يطفو هذا الانقطاع في التواصل على السطح، فقبل أسبوعين رفضت المحكمة الإدارية العليا طعن الحكومة على حكم سابق بمصرية جزيرتا تيران وصنافير، الذي حاول السيسي نقل ملكيتهم إلى السعودية، ورفضت المحكمة ادعاء الحكومة أن مصر كانت تدير الجزر نيابة عن السعودية. وكان ثمن القضية بكاملها كبيراً بالنسبة للسيسي على الصعيد الداخلي؛ فقد اعتبر المصريون أن تيران وصنافير أرض مصرية كما هو متعارف عليه منذ عقود حتى في الكتب المدرسية، وذلك خلف اعتقاد أن السيسي يبيع الأرض مقابل المساعدات من السعودية، وكلف الحكم السيسي ثمناً مماثلاً في الخارج، فأعلنت السعودية في نوفمبر أنها ستحجب مساعدات الوقود التي وعدت بها إبان زيارة الملك سلمان لمصر في إبريل الماضي، وقال مسئولين مصريون لي أنه من غير المتوقع استئناف هذه المساعدات.

بالفعل بعد 6 سنوات من انتفاضة ميدان التحرير المصرية وأحلام “الربيع العربي” التي ألهمته، فإن آفاق مصر مسدودة. القلة تعتقد أن الأزمة الاقتصادية ستنزاح قريباً، وليس هناك أي طريق للأمام سياسياً. ” أحياناً عندما تسأل: من إذاً؟.. لا يوجد بديل ولا يوجد أحد” يقول لي أحد المناصرين السابقين للسيسي ويضيف “يتم تطبيق سياسات تضمن عدم وجود أحد، لهذا إما تتعايش مع الواقع أو تتركه وشأنه”. وعلى النحو السابق يعيش المصريين معه..كما عاشوا معه معظم الأوقات في السابق لأنه لا يبدو أن هناك خيار بديل.