بالفيديو.. فولت كهربا يُصيب المغرب بصدمة ويطلق الأفراح بمصر

قاد البديل محمود عبد المنعم «كهربا» المنتخب المصري للتأهل إلى الدور نصف النهائي بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم «كان 2017»، بعدما عبر عقبة المنتخب المغربي العنيد بهدف قاتل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على ملعب «بورجونتي» ضمن منافسات الدور ربع النهائي بالمونديال الإفريقي.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب محمود عبد المنعم «كهربا»، الذي حل بديلًا في الدقيقة 62 من عمر المباراة من كريم حافظ، وجاء الهدف في الدقيقة 88 قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين.

سيطر المنتخب المصري على مجريات الأمور خلال النصف الأول من اللقاء، وأتيحت له بعض الكرات أمام المرمى المغربي، لكن أبت الكرة أن تسكن الشباك، وخرج الشوط الأول سلبيًّا.

فرض المنتخب المغربي سيطرته منذ الدقائق الأولى من أحداث شوط اللقاء الثاني، وأجبر الفراعنة على التراجع إلى نصف ملعبهم واللعب دفاع منطقة، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، مستغلًّا سرعات محمود حسن «تريزيجيه» ومحمد صلاح.

وأتيحت فرص عديدة لكلا المنتخبين، ولكن الخطورة الأكبر كانت من جانب أسود الأطلس، الذي هدد مرمى عصام الحضري بشكل كبير.

ومع مرور الوقت ووصول المباراة للوقت القاتل، ظن الجميع أن اللقاء في طريقه لشوطين إضافيين، لكن كان للاعب الذي حل بديلًا رأي آخر، بعدما أنهى الحلم المغربي، وأطلق العنان للشعب المصري؛ ليخرج في الشوارع؛ ليحتفل بالتأهل للدور نصف النهائي، بعد غياب دام سبع سنوات.

ويعد هذا أول انتصار للمنتخب المصري على المغرب منذ 31 عامًا، حيث كان آخر فوز يوم 27 مارس عام 1986 في نصف نهائي الأمم الإفريقية.

كما بات كهربا أول لاعب مصري يهز شباك المغرب منذ هدف طاهر أبوزيد عام 1986.

ومن المنتظر أن يستكمل الفراعنة رحلة البحث عن اللقب الثامن بمواجهة منتخب بوركينا فاسو، الأربعاء المقبل، على ملعب «دانجوندجي» في نصف النهائي.

هدف المباراة



كما تأهل منتخب غانا إلى الدور نصف النهائي، عقب تغلبه على نظيره جمهورية الكونجو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب «أوييم».

ويواجه منتخب غانا نظيره الكاميروني، الخميس المقبل، على ملعب «فرانسيفيل»، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

أهداف المباراة

