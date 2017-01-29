بالفيديو.. الأسود والخيول إلى نصف نهائي «كان 2017»

خسر العرب ممثلًا لهم جديدًا في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم «كان 2017»، بعد خسارة المنتخب التونسي اليوم أمام نظيره بوركينا فاسو، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «دانجوندجي» ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

سجل هدفي المنتخب البوركينابي أريستيد باتسيه، في الدقيقة 81 من عمر اللقاء، وعزز ناكولما بريجوس تقدم الخيول بهدف ثانٍ في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

الانتصار منح المنتخب البوركينابي بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، لينتظر الفائز من مواجهة مصر والمغرب، المقرر لها غدًا الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، فيما ودع المنتخب العربي التونسي البطولة من الدور الثاني، وتبخر معه حلم التوانسة في حصد اللقب الثاني.

المنتخب التونسي خاض شوطًا أول جيدًا، وأتيحت له العديد من الكرات أمام مرمى بوركينا فاسو، لكن لاعبيه لم يتعاملوا مع تلك الكرات بالشكل الجيد؛ لتخطئ شباك المنافس الذي عاقب التوانسة على إضاعتهم الكرات السهلة بهدفين في الوقت القاتل، أنهى بهما الحلم التونسي.

هدفا المباراة

وفي لقاء حمل شعار «صدام الأسود» بين أسود الكاميرون وأسود التيرانجا، كان لركلات الحظ كلمة السر بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي من اللقاء بالتعادل السلبي، قبل أن تعطي ركلات الحظ ظهرها للمنتخب السنغالي، وتبتسم في وجه الكاميرون، وتمنحه بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من البطولة.

وبعد تأهله ينتظر المنتخب الكاميروني الفائز من مواجهة غانا ومنتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في الدور ربع النهائي.

سيطر المنتخب السنغالي على معظم فترات المباراة، وكان الأكثر تهديدًا، وأتيحت له العديد من الكرات، كانت كفيلة بتسجيل نتيجة مريحة، تضمن له التواجد في المربع الذهبي، لولا براعة الحارس الكاميروني، الذي تألق بشكل كبير، وواصل هذا التألق في ركلات الترجيح، حيث تصدى لكرة ساديو ماني، نجم ليفربول، ومنح منتخب بلاده الأفضلية.