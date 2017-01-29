الليلة.. مصر تسعى لفك طلاسم أسود الأطلس.. وغانا تصطدم بجمهورية الكونجو

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة بمصر والوطن العربي في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة صوب ملعب «بورجونتي» لمتابعة القمة العربية التي تجمع بين الشقيقين المصري والمغربي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم «كان 2017».

المنتخب المصري تأهل إلى الدور الثاني من البطولة عقب تصدره مجموعته الرابعة التي ضمت منتخبات مالي وغانا وأوغندا، بعدما نجح في جمع سبع نقاط من انتصارين على غانا وأوغندا بهدف في كل مباراة وتعادل أمام مالي بدون أهداف.

بينما تأهل أسود الأطلس بعدما حل في المرتبة الثانية عن المجموعة الثالثة التي ضمت منتخبات جمهورية الكونجو وساحل العاج وتوجو، ونجح أسود الأطلس في الفوز على ساحل العاج حامل اللقب بهدف دون مقابل، وعلى توجو بنتيجة3/1، وسقط أمام الكونجو بنتيجة صفر/1.

تقابل الفريقان من قبل في 27 لقاء ما بين ودي ورسمي، وحقق المنتخب الوطني الفوز في مباراتين فقط، بينما استطاع أسود الأطلسي تحقيق الانتصار في 14 لقاء، وفرض التعادل نفسه في 11 مباراة، وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين بالتعادل السلبي، وكانت في بطولة إفريقيا 2006 التي احتضنتها مصر.

يسعى المنتخب المصري إلى فك العقدة التي لاحقته خلال مواجهاته مع نظيره المغربي بالفوز عليه في مواجهة اليوم، وحصد بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي بالمونديال الإفريقي.

ويواجه الفائز من مواجهة الشقيقين اليوم منتخب بوركينا فاسو، الذي تأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد الإطاحة بالمنتخب التونسي أحد ممثلي العرب الأربعة في البطولة.

ويسبق مواجهة الشقيقين وبالتحديد في السادسة مساءً، وبالتحديد على ملعب «أوييم»، لقاء آخر ضمن منافسات الدور ربع النهائي، بين المنتخب الغاني ومنتخب جمهورية الكونجو الديمقراطية.

تأهل منتخب غانا إلى هذا الدور بعدما حل في المرتبة الثانية في المجموعة الرابعة التي ضمت منتخبات مصر ومالي وأوغندا، وحلت غانا في الوصافة بعدما حققت الفوز في لقاءين على أوغندا ومالي، وسقطت أمام مصر.

بينما تأهلت جمهورية الكونجو الديمقراطية بعدما تصدرت المجموعة الثالثة التي ضمت منتخبات المغرب وتوجو وساحل العاج، وحققت الكونجو الفوز في لقاءين على المغرب وتوجو، وتعادلت أمام ساحل العاج.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة منتخب الكاميرون في الدور نصف النهائي، والذي تأهل عقب تغلبه على السنغال بركلات المعاناة الترجيحية.