«الشباب والرياضة» تكشف مخالفات مالية وإدارية بنادي دمنهور

كشف تقرير صادر عن مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة عن وجود عدد من المخالفات المالية والإدارية داخل نادي دمنهور الرياضي، أكبر الأندية الرياضية بالمحافظة، على خلفية استقالة نائب رئيسه محمد محسن الصفتي، المسببة.

وشكلت المديرية لجنة برئاسة عادل أبو طور، وعضوية محمد عبد السلام، ومحمد متولي، وأشرف ميخائيل، وخميس إبراهيم، توجهت إلى إدارة النادي للوقوف على جميع الاتهامات المتضمنة في الاستقالة المسببة، وانتهت في تقريرها، الذي حصلت «البديل» على نسخة منه، إلى وجود عدد من المخالفات الإدارية والمالية تستوجب إحالتها إلى وزارة الشباب والرياضة.

وتضمنت المخالفات، بحسب التقرير، عدم عرض عقود اللاعبين الجدد بالفرق الرياضية على مجلس الإدارة لاعتمادها، والاكتفاء بعرضها على لجنة التعاقدات المشكلة بقرار مجلس الإدارة، ما يعد مخالفة بينة، كما لم يوضح نادى دمنهور أسباب إعارة بعض اللاعبين للأندية الأخرى دون مقابل، في مخالفة للقرار الوزاري رقم 929 لسنة 2013.

ورصد التقرير أيضا، أن المجلس لم يعرض الموقف المالي على مجلس الإدارة منذ 3 أشهر كاملة، في حين يجب عرضه على المجلس كل شهر بشكل منتظم، وتضمن التقرير عدم التزام النادى بسداد مستحقات الجهات الأخرى لديه، ومنها التأمينات الاجتماعية وشركات مياه الشرب والكهرباء ومحافظة البحيرة ونقابة المهن الرياضية واستاد دمنهور وغيرها.

وأثارت استقالة الصفتي جدلا واسعا، خاصة أنها تضمنت 13سببا دفعته للاستقالة، التي تقدم بها إلى الجهة الإدارية، ورغم التراجع عن الاستقالة بعد أيام من تقدمها، لكن مديرية الشباب شكلت لجنة بمعرفتها للتحقيق فيما اعتبرته مخالفات تضمنتها الاستقالة تستوجب التحقق منها.

بعد الاستقالة المسببة وتشكيل لجنة للتحقيق فيها، ونتيجة ضغوط من مقربين له، تقدم الصفتي بطلب لسحبها مرة أخرى، لكن الجهة الإدارية تمسكت بتنفيذ القانون والتحقيق فيما تضمنته الاستقالة، التي أحدثت دويا في الشارع البحراوي، مع تزايد الانتقادات الموجهة لمجلس الإدارة بسبب سوء نتائج الفرق الرياضية، خاصة كرة القدم واليد والسلة، فضلا عن تراجع مستوى الخدمات، وفقا لعدد من الاعضاء الذين دشنوا صفحة على “فيس بوك” اطلقوا عليها “نادينا ينادينا”؛ لكشف سوء الأوضاع الذي يشهده أحد أعرق الأندية المصرية، بحسب وصفهم.

إدارة النادي تبرر الأمر بوجود أزمة مالية تسعى للتخلص منها، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة الأجور 328 ألف جنيه لـ428 موظفا، ما يشير إلى وجود تضخم شديد في العمالة بالنادي، حيث كان عدد موظفيه حتى عام 2011 لا يتجاوز الـ228 فقط.