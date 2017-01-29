التشكيل الأقرب للظهور أمام المغرب بعد إصابة النني

بات من المؤكد غياب محمد النني، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي عن اللقاء المرتقب بين المنتخب الوطني المصري ونظيره المغربي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم «كان2017» التي تحتضنها الجابون في الفترة من 14 يناير وحتى الخامس من فبراير المقبل.

ويفتقد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني لخدمات النني، الذي شارك في مباريات الفريق الأولى بشكل أساسي منذ بدايتها وحتى نهايتها، بسبب تعرضه لشد في السمانة خلال تدريبات الفريق.

ويفكر كوبر، في الدفع بأحمد فتحي، في خط الوسط بديلًا للنني المصاب، على أن يعود محمد عبدالشافي، للمشاركة في الجبهة اليسرى بعد تماثله للشفاء، ويستمر أحمد المحمدي، ظهير أيمن هال سيتي الإنجليزي، في المشاركة كظهير أيمن بعد الأداء الكبير الذي قدمه خلال لقاء غانا في ختام دور المجموعات.

إليكم التشكيل الأقرب للفراعنة أمام أسود الأطلس

حراسة المرمى: عصام الحضري

خط الدفاع: محمدعبدالشافي، علي جبر، أحمد حجازي، أحمد المحمدي

خط الوسط: طارق حامد، أحمد فتحي، عبدالله السعيد، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه

وفي الهجوم: مروان محسن