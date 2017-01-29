البرادعي: رفضت خوض الانتخابات.. والإخوان رفضوا كل الوساطات

طل الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، في الحلقة الرابعة لحواره ببرنامج «وفي رواية أخرى» على «التليفزيون العربي» متحدثًا عن فترة حكم الإخوان المسلمين وجبهة الإنقاذ وفض اعتصام رابعة.

ونفى البرادعي عرض أي منصب من قبل جماعة الإخوان، عليه، وأنه رفض خوض الانتخابات الرئاسية للفوضى التي كانت تعيشها مصر في المرحلة الانتقالية، منتقدا الرئيس المعزول محمد مرسي لعدم تنفيذ وعوده بتعديل لجنة وضع الدستور.

وأضاف البرادعي أنه التقى الرئيس المعزول محمد مرسي قبل إصدار الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012، وقدم له 3 مطالب لإنهاء حالة الاستقطاب في المجتمع، أولها ضرورة التواصل مع باقي مكونات الشعب، بالإضافة إلى تعديل لجنة وضع الدستور، بجانب التركيز على الأزمة الاقتصادية؛ من خلال التواصل مع دول الخليج؛ لأنهم توقفوا عن مساعدة مصر بعد تنحي مبارك، خاصة أنهم كانوا يتخوفون من نقل الإسلام السياسي إلى بلادانهم، متابعا: “بعد اللقاء مباشرة، أصدر الإعلان الدستوري دون تشاور، ما يعني أن الجماعة كانت تريد العمل وحدها”.

وعن دستور 2012، أكد أنه تضمن مسحة دينية غير مقبولة بسبب احتوائه على مواد تسمح بتدخل الجهات الدينية مثل المادة 219، مضيفا أن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي كان يقول “أنا محصن من أي قرار يعرض على القضاء”، مستنكرا عدم تواصل الرئيس المعزول مع القوى المدنية والثورية، رغم أنهم شركاء الثورة.

وأوضح نائب رئيس الجمهورية السابق، أن جبهة الإنقاذ حين تشكلت، كانت تحمل 4 مطالب بسيطة، تتضمن وزارة تكنوقراط تعد لانتخابات البرلمان، وقانون انتخابات جديد، ونائب عام محايد، وتعديل الدستور، مؤكدا: “لو استجاب مرسي لاستمر في الحكم”.

وأكد البرادعي أن مرسي لم يستجب أيضا لوساطة أوروبية من أجل حل الأزمة السياسية في مصر؛ حيث زار ممثل الاتحاد الأوروبي، برناندينو ليون، مختلف الأطراف السياسية، وقال في البداية إنه يحرز تقدما قبل أن يفشل ويغادر البلاد، بعدما أبلغه مرسي رفضه أي تعديل بالوزارة.

وتابع: “كما التقيت الدكتور سعد الكتاتني، رئيس البرلمان السابق، قبل شهرين من 30 يونيو، وقدمت له مطالبنا بتعديل الدستور في المواد ذات الصبغة الدينية، فقال لي إحنا الإخوان معندناش مشكلة، وأكد أن هذه مواد وضعت في الدستور لإرضاء السلفيين، وطلب مني مهلة حتى يعود من السفر، لكن لم يتواصل معه مرة أخرى”.

واستطرد البرادعي: “بعدما فشلت كل المحاولات، قررت جبهة الإنقاذ رفع سقف مطالبها إلى الانتخابات المبكرة، لكن الجماعة راهنت على التوازن مع السلفيين، والعلاقة مع القوات المسلحة، لكن كان الرهان كان خاسرا”.

وأوضح أن الهدف من 30 يونيو كان تشكيل ضغط شعبي قوي، لدفع مرسي للاستقالة، أو الدعوة لاستفتاء، مؤكدا أن ما كان يعنيه وقتها هو انتخابات رئاسية مبكرة في إطار مصالحة وطنية وتوافق وطني يشمل كل الأطراف، وأنه كان يرى 30 يونيو تصحيحا لمسار ثورة 25 يناير.

وأشار البرادعي إلى خلافه مع الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، حول سيناريو رحيل مرسي، حيث كان يرى هيكل ضرورة وجود طريقة دستورية قانونية، كما حدث في ثورة يوليو حين رحل الملك بعد تنازله لولي عهده، وتشكل مجلس وصاية عليه، لكنه كان يرى أننا مازلنا في حالة ثورة، ونضطر للجوء إلى أساليب من خارج النظام.

وعن فض اعتصام رابعة، أوضح أنه فور علمه، أجرى اتصالا بالرئيس السابق عدلي منصور، وقال له “هبعتلك الاستقالة، فقالي: أنت موقفك معروف”، مضيفا أنه كان قد أعلن في اجتماع مجلس الدفاع الوطني موقفه الرافض لفض رابعة، متابعا: “كتبت الاستقالة وكلمت المستشار عدلي منصور، فقالي إزاي هتسيبني وأنت اللي جايبني هنا”.

واختتم بأنه كان يسبح ضد التيار بعد فض رابعة، وكثير من شباب الثورة لم يتفهموا موقفه، وغادر مصر بعد 4 أيام من فض الاعتصام، ولم يتواصل معه المجلس العسكري بعدها.