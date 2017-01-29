أوباما خدع الجميع (مترجم)

صاحب الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، قبل دخوله البيت الأبيض، موجة من الحماس المغلفة بشعار الأمل “نعم نستطيع”، لكن سرعان ما أجبرت إدارته على التعامل مع تأثيرات الدولة العميقة، واصطدم أوباما بالمؤسسات الخمس الوحشية «وول ستريت، والشركات الصناعية الكبرى، ووكالات الاستخبارات بجميع أشكالها، والجيش وصناعة الحرب، ووسائل الإعلام الرئيسية».

من بين المزايا الرئيسية لأوباما، خاصة خلال فترة رئاسته الأولى، عدم الميل لتشويه إرث الرئاسة من الحروب الكارثية مثل الموجودة في العراق وأفغانستان، وبالتالي أشرك هذا الالتزام الولايات المتحدة في الساحة الدولية.

فضائح التجسس المكررة المتعلقة بوكالة الأمن القومي ووكالات الاستخبارات الأخرى أجبرت أوباما على تبني خطابا يهدف إلى احتواء السلطة غير المحدودة لهذه الوكالات، لكن في الواقع، زادت الحكومة منتهية الولاية صلاحيات الجهات الحكومية بهدف متابعة استراتيجية الرئيس الجديد في الحرب، مما يعد خيانة كبيرة للناخبين الأمريكيين.

وبالعودة إلى النقاط المحورية في الحكومة المنتهية ولايتها، فمن السهل فهم أن التكتلات الخمسة من السلطة، استطاعت ثلاثة منها التمتع بكل الحرية لممارسة سلطتها، وهي وسائل الإعلام، وول ستريت ووكالات الاستخبارات.

يمكن رؤية ذلك بسهولة في القرارات التي اتخذها أوباما، على مدى الثماني سنوات الماضية، ورغم ذلك، من الصعب تحديد مدى تعاون أوباما مع الدولة العميقة من أجل تنفيذ استراتيجيات معينة، فبالنسبة لأوباما، العمل مع التبشير الملائكي الديمقراطي كانت مسألة ذات أوليه له، إلى جانب الحاجة إلى تفضيل مناطق الدولة العميقة.

ومع النظر إلى الأمور بهذه الطريقة، من السهل معرفة أسباب انتشار التجسس، وممارسات وسائل الإعلام والمضاربات المالية العالمية، أثناء إدارة أوباما.

ركز الرئيس المنتهية ولايته أثناء فترة حكمه على ثلاثة أهداف رئيسية خلال فترة رئاسته، وهي المضي قدما في دور الولايات المتحدة عالميا، وانتعاش الاقتصاد المحلي، ونبذ الحروب التي تحتاج إلى قوات برية، ورغم أنها أهداف واضحة، لكنها لا تتوافق مع ضوء تاريخ السياسة الأمريكية.

لتحقيق النجاح في هذا الهدف، من الضروري أن يكون هناك دعما قويا من المؤسسات المالية الكبرى والوطنية والدولية، لتنظيم والتحكم في زعزعة الاستقرار الاقتصادي والمالي ضد الدول التي تعتبر معادية، واعتمدت وكالات الاستخبارات على إحداث نوع من العدوان الذي تفضله إدارة أوباما، بعدما كانت تعتمد على القوة الناعمة مثل الربيع العربي والثورة الملونة، ووسط كل ذلك، لعبت وسائل الإعلام دورا رئيسيا من خلال تعزيز الدعاية السياسية التي تنطوي على التقنيات الكلاسيكية مثل نقص المعلومات وتشويه الأخبار؛ لكسب تأييد الشعوب الغربية في عمليات تغيير الأنظمة بشمال إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.

الاستراتيجية العسكرية لأوباما لتجنب التدخل العسكري المباشر أزعج بشكل كبير المجتمع الصناعي العسكري، وكذلك الشركات الصناعية الكبيرة في مجالات البترول والبناء والزراعة، إلا أن أوباما استخدم حقوق الإنسان كذريعة لقصف الدول، ودعم الثورات العنيفة التي خلفت دمارا لا يوصف في أعقابها، مما دفع إلى تفاقم سياسة أوباما الخارجية، وانتشار التوترات العالمية، وبالتالي تعد الخيانة الكبرى الثانية منذ ولايته.

لم يستطع أوباما السيطرة على الجبهة الداخلية، وكانت هناك زيادة هائلة في قوة وكالات الاستخبارات، وتضخمت الفضائح المتكررة، مثل التي كشف عنها سنودن، ونفس الشيء يمكن أن يقال عن مصداقية الصحافة، نتيجة نشرها أخبار بعينها لتفسير الواقع.

في العراق، سحب أوباما القوات الأمريكية ومن ثم ظهرت داعش، وذهب ليدعمها بالأسلحة بمساعدة لاعبين إقليميين مثل السعودية وقطر وتركيا؛ لزعزعة استقرار المنطقة بأكملها، مما يعد خيانة كبيرة أثناء فترة ولايته.

من عواقب هذا النهج، ولدت الأثار الكارثية التي نراها اليوم في مناطق مختلفة من العالم، وبدأ الشعب الأمريكي والأوروبي يعاني أزمة وجودية، وسط فقدان الثقة في وسائل الإعلام، كما أن التجسس والقمع الداخلي بدأ يهدد خصوصية الشعوب، وبالتالي لم يعد هناك ثقة من قبل الجمهور.

فشل أوباما خلق إرثا سلبيا من رئاسته، مما يجعلها من أسوأ الرئاسات في تاريخ الولايات المتحدة، وبالتالي لا ينبغي النظر إلى انتخاب دونالد ترامب على أنه مفاجأة، لأن وصوله يعني أن الاضطرابات كانت أكثر في عهد أوباما، وهي تكرار للآلية الانتخابية نفسها التي أدت إلى انتصار أوباما في عام 2008، ونهاية رئاسة بوش.

وصل ترامب إلى البيت الأبيض يحمل شعارا ووعودا وطنية، بوضع الولايات المتحدة في مركز العالم، وهو يتحدى علنا مصالح الوحوش الخمس في الدولة العميقة، ما يتشابه مع حملة أوباما الانتخابية.

من المرجح أن ترامب قرر التحالف مع فصائل معينة من الدولة العميقة في حين إعلانه الحرب على العناصر المتبقية، لكن هذا النهج يحمل تشابه غريب النوايا، قد تكون متشابهة مع نوايا أوباما.

المشكلة الأساسية لا تزال مرتبطة ارتباطا وثيقا بأن رئيس الولايات المتحدة يشعر وكأنه الدليل الأخلاقي والروحي للعالم كله وليس فقط أمريكا، وفي هذه الحالة تكون النتيجة مشابهة لما قبلها، وسط استمرار نمو دور الصين وروسيا وإيران في الساحة الدولية.

انتهى عصر أوباما بشعار “لا يمكنك” بدلا من “نعم نستطيع”، وربما يتحول شعار ترامب “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” إلى شعار أكثر واقعية وهو “لجعل أوراسيا عظيمة مرة أخرى”.

جلوبال ريسيرش