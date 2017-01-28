مستقبل سوريا.. بين المسودتين الكردية والروسية

رغم أن المفاوضات السورية في محادثات آستانة، التي اختتمت أعمالها الثلاثاء الماضي، لم تتوصل إلى الاتفاق النهائي حول مستقبل سوريا، إلا أنها تعتبر خطوة هامة على طريق التوصل إلى حل سياسي يُنهي الأزمة السورية، حيث بدأت القوى الدولية الفاعلة في الأزمة في التحرك من جديد باتجاه طرح حلول لهذه الأزمة المستمرة منذ ست سنوات.

مسودة روسية

بناءً على وعود روسية سابقة أطلقتها موسكو في مايو الماضي، وأعلنت خلالها أنها تُعد مشروع دستور جديد بشأن مستقبل سوريا، وانطلاقًا من نتائج مشاوراتها مع أطراف النزاع السوري ودول المنطقة خلال مفاوضات آستانة، قدمت روسيا ما قالت إنه مسودة لمشروع الدستور السوري الجديد، حيث تقترح توسيع صلاحيات البرلمان السوري بقدر كبير على حساب صلاحيات الرئيس السوري، على عكس الدستور الحالي للدولة السورية، وجاء ذلك في المادة 44 من مسودة المشروع، إذ ورد فيها “تتولى جمعية الشعب الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، تنحية رئيس الجمهورية من المنصب، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب”.

في الوقت نفسه، لم تشر المسودة الروسية إلى حقّ رئيس الجمهورية في حل المجلس النيابي، كما لم تشر إلى إمكانيته تعيين نائب رئيس له، وهما من حقوق الرئيس المسجلة في الدستور الحالي، حيث يمنح الدستور السوري الحالي الحق لرئيس الجمهورية في حل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه، وأن يسمي نائبًا له أو أكثر، وأن يفوضهم ببعض صلاحياته.

في ذات الإطار، تقترح المسودة الروسية منح رئيس الجمهورية صلاحية إعلان الاستفتاء حول المصالح العليا للبلاد، حيث جاء ذلك في المادة 59 للوثيقة: “يحق لرئيس الجمهورية إعلان الاستفتاء العام حول المواضيع المهمة والتي تخص المصالح العليا للبلد، وتعد نتائج الاستفتاء إلزامية، وتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ إعلانها من قبل رئيس الجمهورية”، كما تقترح المسودة الروسية الإبقاء على مدة ولاية رئيس الجمهورية والمحددة بسبع سنوات، مع إمكانية الترشح لولاية واحدة تالية، وهو ما جاء في البند الأول والثاني من المادة 49 التي نصت على أن “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية من قبل مواطني سوريا في انتخابات عامة ومتساوية ومباشرة وسرية، ولا يجوز إعادة انتخاب نفس الشخص إلى منصب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية”.

اللافت أن المسودة الروسية أزالت كافة التعبيرات التي تشير إلى عربية الجمهورية السورية، بما في ذلك كلمة “العربية” من اسم الجمهورية العربية السورية، وإحلال اسم “الجمهورية السورية” للتشديد على ضمان التنوع في المجتمع السوري، ويؤكد البند الأول من المادة الأولى أن “تكون الجمهورية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وديمقراطية تعتمد على أولوية القانون ومساواة الجميع أمام القانون والتضامن الاجتماعي واحترام الحقوق والحريات ومساواة الحقوق والحريات لكافة المواطنين، دون أي فرق وامتياز”، ويقول البند الثالث من هذه المادة نفسها “بصفة التراث الوطني الذي يعزز الوحدة الوطنية، يتم ضمان التنوع الثقافي للمجتمع السوري”.

أما فيما يخص حصص الأقليات السورية فقد اقترحت المسودة الروسية جعل تغيير حدود الدولة ممكنًا عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته، وجاء في البند الثاني من المادة التاسعة لمسودة المشروع، “أراضي سوريا غير قابلة للمساس، ولا يجوز تغيير حدود الدولة إلا عن طريق الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه بين كافة مواطني سوريا وعلى أساس إرادة الشعب السوري”، فيما جاء في البند الثاني من المادة الرابعة “تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين”، وتشير المسودة الروسية إلى ضرورة مراعاة التمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا في التعيينات الحكومية، مع تخصيص بعض المناصب لتمثيل الأقليات، وهو ما جاء في البند الثالث من المادة 54 للمسودة: “يكون التعيين لمناصب نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء تمسكًا بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا، وتحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية، ويحق لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء التشاور في هذا الخصوص مع ممثلي جمعية الشعب والمناطق”.

كما تطرقت المسودة الجديدة إلى مكانة القوات المسلحة السورية، حيث تشدد على عدم جواز استخدام القوات المسلحة في المجال السياسي واضطهاد السكان أو عملية انتقال السلطة، وجاء في البند الرابع من المادة العاشرة بالمسودة: “تكون القوات المسلحة وغيرها من الوحدات المسلحة تحت الرقابة من قبل المجتمع، وتحمي سوريا ووحدة أراضيها، ولا تستخدم كوسيلة اضطهاد للسكان السوريين، ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية، ولا تلعب دورًا في عملية انتقال السلطة”.

مسودة كردية

في الوقت نفسه دعت روسيا أمس الجمعة ما مجمله 25 معارضًا سوريًّا إلى اللقاء مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، حيث رفض مسؤولون في الهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف السوري المعارض حضور اللقاء مع لافروف، فيما أعلن مسؤول من حزب الاتحاد الكردستاني مشاركة حزبه، ولم تتم دعوة ممثلي المعارضة المسلحة الذين شاركوا في المحادثات مع النظام السوري يومي الاثنين والثلاثاء في آستانة.

خلال اللقاء طرح ممثلون عن أكراد سوريا مسودتهم لمشروع الدستور السوري الجديد، كما أشادوا بعدد من النقاط في المسودة الروسية للدستور، حيث قال أحد ممثلي حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، خالد عيسى، بعد اللقاء مع لافروف: إن هذا المشروع ينص على إقامة فيدرالية في سوريا. وتابع أن هناك نقاطًا مشتركة بين المسودتين الكردية والروسية، بما في ذلك عدم تحديد قومية معظم سكان سوريا أو دينهم، بل يقترح تسليم الصلاحيات لهذه الأقاليم لاتخاذ القرارات، وأضاف أن المشروع الكردي ينص على منح صلاحيات أكبر لأقاليم البلاد، وأن المسودة الروسية تتضمن العديد من البنود الإيجابية، ولا سيما إزالة كلمة “العربية” من اسم الجمهورية السورية والتخلي عن تحديد دين رئيس الدولة.

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يبدو أن الدستور الروسي لم يلقَ الترحيب الكامل من السلطات السورية، حيث أكدت مصادر أن مسؤولين في دمشق وضعوا تعديلات على مسودة الدستور الروسي، من بينها إعادة سلطة التشريع إلى الرئيس، وإلغاء جمعية المناطق ومناطق الحكم الذاتي الكردي، والسماح بانتخاب رئيس الجمهورية الحالي لولايتين على التوالي، ما يعني أن يترشح الرئيس بشار الأسد لدى انتهاء ولايته في 2021، وقد أُرسلت تلك التعديلات إلى موسكو وطهران مع دراسة قانونية تضمنت الكثير من التعديلات والحجج.

من جانبها رفضت المعارضة السورية التي حضرت مفاوضات آستانة المسودة الروسية أيضًا، حيث قال عضو وفدها يحيى العريضي: “لقد قلنا لهم فقط إن للسوريين الحق في كتابة الدستور، وإن تجربة بول بريمير الذي ترأس الإدارة العراقية المؤقتة عامي 2003-2004 وساهم في صياغة دستور العراق واضحة جدًّا، إذ عندما يُكتب الدستور في دولة أخرى لن يعمل سياسيًّا”، الأمر الذي ينبئ بفشل المسودة الروسية المقترحة في إرضاء أي من أطراف الأزمة السورية.