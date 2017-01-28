الليلة في ربع نهائي كان2017.. تونس تواجه الخيول والسنغال تصطدم بالكاميرون

تنطلق مساء اليوم السبت، مباريات الدور ربع النهائي بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم «كان 2017» التي تحتضنها الجابون في الفترة من 14 يناير وحتى الخامس من فبراير المقبل.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي والقارة السمراء في السادسة مساءً، صوب ملعب «دانجوندجي» حيث يلتقي منتخب تونس منتخب بوركينا فاسو.

المنتخب البوركيني تأهل لهذا الدور عقب تصدره للمجموعة الأولى التي ضمت منتخبات الكاميرون والجابون وغينيا بيساو، وحلت الخيول في الصدارة برصيد 5 نقاط، جمعتها من انتصار على غينيا بيساو بهدفين دون رد، والتعادل مع الكاميرون في الجولة الأولى بهدف لمثله، ونفس النتيجة في الجولة الثانية أمام الجابون البلد المضيف.

بينما تأهل المنتخب العربي التونسي بعدما حل في المرتبة الثانية في المجموعة الثانية التي ضمت منتخبات السنغال والجزائر وزمبابوي، وجاء نسور قرطاج في المرتبة الثانية بعدما جمعوا 6 نقاط بالفوز على زمبابوي في الجولة الثالثة، بنتيجة 4/2، وعلى الجزائر في الجولة الثانية، بنتيجة 2/1، والخسارة أمام السنغال في الجولة الافتتاحية صفر/2.

المنتخب التونسي يسعى إلى مواصلة المشوار للمنافسة على اللقب الثاني في تاريخه بتخطي عقبة الخيول التي لن تكون مواجهتهم اليوم سهلة كما صورها البعض، حيث بات منتخب بوركينا أحد الفرق المرشحة للفوز باللقب نظرًا لما قدمه من نتائج وأداء في دور المجموعات.

وفي التاسعة مساءً، تقام مواجهة أخرى في دور الثمانية على ملعب «فرانسيفيل» يلتقي من خلالها المنتخب السنغالي مع نظيره الكاميروني.

تأهل المنتخب السنغالي أو كما يلقب في القارة السمراء بأسود التيرانجا إلى دور الثمانية عقب تصدره المجموعة الثانية التي ضمت منتخبات تونس والجزائر وزمبابوي، وحلت الأسود في الصدارة برصيد 7 نقاط عقب التغلب على تونس في الجولة الافتتاحية بهدفين دون رد، ونفس النتيجة على زمبابوي في الجولة الثانية، وتعادلت أمام الجزائر التي ودعت البطولة مبكرًا بهدفين لمثلهما.

في المقابل حل المنتخب الكاميروني في المرتبة الثانية في المجموعة الأولى التي ضمت منتخبات بوركينا فاسو والجابون وغينيا بيساو، وجاءت أسود الكاميرون في الوصافة برصيد 5 نقاط خلف بوركينا فاسو التي تفوقت عليه بفارق الأهداف، وجمع المنتخب الكاميروني نقاطه بالتعادل أمام الجابون بدون أهداف، والتعادل أمام بوركينا فاسو بهدف لمثله، والفوز على الكاميرون، بنتيجة 2/1.

المنتخب الكاميروني صاحب التاريخ الكبير في القارة السمراء والذي سبق له الفوز باللقب 4 مرات من قبل يسعى إلى إقصاء بوركينا فاسو ومواصلة الزحف نحو اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2002.