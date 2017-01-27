الغش بجامعات الجمهورية.. والتكنولوجيا تتفوق على الإجراءات الأمنية

شهدت محافظات الجمهورية العديد من حالات الغش بالجامعات، التي قابلتها إدارات الكليات بإجراءات حاسمة. ورغم التشديدات الأمنية التي فرضتها الجامعات على الطلاب أثناء الامتحانات، إلا أن التكنولوجيا أثبتت تفوقها على الإجراءات الأمنية.

في الإسماعيلية ضبطت لجان المراقبة بكلية الآداب ثلاث حالات غش خلال أداء امتحانات نصف العام الجامعي، وقرر عادل السعدني، عميد الكلية، تحويلهم إلى التحقيق، مع حرمانهم منن الامتحان، فيما تفقد طارق راشد، نائب رئيس جامعة القناة لشؤون الطلاب، لجان الامتحانات بعدد من الكليات، مؤكدًا أن غرفة العمليات الخاصة بمتابعة الامتحانات لم تتلقَّ أي شكاوى حول صعوبة الامتحانات.

وفي جامعة المنيا قال الدكتور جمال الدين أبو المجد، رئيس الجامعة، إن إجمالي حالات الغش بالجامعة وصل في اليوم الأخير إلى 158حالة، من بينها تطبيق عقوبة إلغاء امتحان المادة لـ 588 حالة. وأوضح أبو المجد أن غالبية الحالات جاءت بكليات التربية والحقوق والهندسة والفنون الجميلة والتربية النوعية والزراعة والتربية الرياضية والمعهد الفني للتمريض والآداب والسياحة والفنادق والزراعة.

وأعلنت جامعة سوهاج عن رصد لجان متابعة الامتحانات 270 حالة غش وشغب خلال امتحانات منتصف العام، منها 96 غش و 48 حالة شغب بكلية التجارة، و40 حالة غش و13 حالة شغبب بكلية الآداب، و 73 حالة غش بكلية الحقوق. ومن أحدث الحالات ساعة متصلة بـ “آي فون”، تعمل ببصمة الإصبع بحوزة طالب بكلية التجارة.

وفي الإسكندرية قال الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، إن لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول سجلت 873 حالة غش بجميع الكليات، بنسبة تصل إلىى نصف في المائة من إجمالي طلاب الجامعة، الذين يقترب عددهم من 170 ألف طالب، مؤكدًا يقظة الأساتذة في أداء أعمالهم ودقة متابعة لجان الامتحانات وأعمال الملاحظة، مضيفًا أن جميع الطلاب المتلبسين بحالات الغش تم تحويلهم إلى مجلس تأديب.

وبالانتقال الى جامعة المنصورة أكد محمد القناوى رئيس الجامعة أنه تم رصد 259 حالة غش، فى مقدمتها 154 بكلية الحقوق، و27 بكلية التربية الرياضية، و20 بكلية التربية النوعية، و166 بكلية التربية، و14 بآداب وتربية نوعية بميت غمر، و10 حالات بكل من هندسة وتجارة، و2 بكل من طب بيطرى ورياض أطفال. وتأتي كلية العلوم في المرحلة الأخيرة، حيث تم رصد حالة واحدة فقط. وأضاف أنه يوجد 110 لجان داخلية و65 لجنة داخل سجون الدقهلية و175 لجنة خاصة.

وفي بني سويف وصلت حالات الغش التي تم ضبطها بكلياتها المختلفة إلى ( 695)، في كليات التجارة والحقوق والآداب والصيدلة والتمريض والتعليم الصناعي والحاسبات والمعلومات والتربيةة والتربية الرياضية والزراعة والخدمة الاجتماعية والعلوم ورياض الأطفال وعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة والهندسة والمعهد الفني للتمريض.

وأعلنت جامعة أسيوط عن رصد ١١٦ حالة غش، وكانت كلية التجارة في المرتبة الأولى، بواقع 21 حالة غش، منها 8 حالات انتظام و5 حالات انتساب و4 حالات تعليم مفتوح، كما تم ضبطط حالتي غش في كل من كليتي الهندسة والتربية، وواحدة في كليتي الآداب تعليم مفتوح، والتربية الرياضية.

وفي دمياط ارتفعت وصلت حالات الغش بجامعة دمياط لـ72، تصدرها كلية الآداب بـ 45 حالة غش و10 حالات شغب، تليها كلية التربية بـ 17 حالة غش و4 حالات شغب، ثم التربية الرياضيةة بـ 8 حالات غش، وأخيرًا حالة واحدة بكل من كليتي التجارة والتربية النوعية، وحالة شغب واحدة بكلية التربية النوعية.