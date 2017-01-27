البرلمان في أسبوع.. عبد العال في أسوان والتغيير الوزاري يتسبب في انقسام

شهد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي، أبرزها الانقسام فيما يخص التغيير الوزاري المنتظر، حيث رأي البعض ضرورة التعديل الوزاري وتغيير سياسات الدولة وليست فقط استبدال أشخاص، ويرغب بعض أعضاء البرلمان في رحيل عدد من الوزراء عن مناصبهم، فيما يرى البعض الآخر استمرارهم، كما شهد البرلمان سفر 5 نائب برلماني إلى أسوان؛ للمشاركة في مؤتمر الشباب المقام على مدار يومين تحت رعاية مؤسسة الجمهورية.

وشارك الدكتور علي عبد العال في اجتماع مجلس الدفاع الوطني، برئاسة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث وافق مجلس النواب على تمديد مشاركة عناصر من الجيش المصري في مهمة “قتالية” بمنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، لمدة عام إضافي أو لحين انتهاء المهمة أيهما أقرب، إعمالًا بنص المادة 152 من الدستور.

كما تقدم النائب علي بدر وكيل لجنة حقوق الإنسان بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الزراعة عصام فايد، بشأن الشروط المجحفة لحصول الشباب على قطعة أرض بمشروع المليون ونصف فدان، خاصة وأن الأراضى الجديدة المستصلحة تحتاج إلى مبالغ طائلة حتى تبدأ الأرض في ضخ إنتاجها.

“تعليم البرلمان” توافق على 7 مقترحات

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب في جلستها المنعقدة الاثنين الماضي على المقترحات السبعة التي تقدم بها عضو اللجنة الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي؛ لإضافتها إلى قانون التعليم ما قبل الجامعي المزمع مناقشته قريبًا باللجنة، حيث تنص المادة الأولى المقترحة على أنه تلتزم المدارس الخاصة والدولية بالتبرع بنسبة 5 % من أرباحها السنوية لدعم احتياجات المدارس الحكومية بنفس المنطقة السكنية من أجهزة وتجهيزات، على ألا تدفع تلك التبرعات نقدًا للمدارس الحكومية، فى المقابل تخصم هذه التبرعات من الوعاء الضريبي المستحق على تلك المدارس.

نائب: تعويض شركات التشييد والبناء حماية للكيان الاقتصادي

قال النائب محمد بدوى دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن مشروع قانون تعويضات المقاولين المضارين من الإجراءات الاقتصادية الأخيرة يحمي كيان قطاع التشييد والبناء كاملًا، ولا يعوض أصحاب الشركات والمقاولين كما يزعم البعض، مشيرًا إلى أن قطاع التشييد والبناء الوحيد في مصر الذي لديه اكتفاء بنسبة 99.9%، ولا يعتمد على أي شركات أجنبية، وذلك في ظل تدهور القطاعات الأخرى، مثل الصناعة والزراعة.

برلماني: السياحة صناعة حساسة جدًّا واستعادتها أولوية وطنية

أكد النائب اشرف عثمان، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أهمية مواصلة الخطط والتحركات التي تقوم بها وزارة السياحة لاستعادة الحركة السياحية وإرجاعها إلى مستوياتها السابقة، وأضاف أن السياحة مورد هام للدخل القومي، وهو ما يتطلب فتح أسواق سياحية جديدة، مشيرًا إلى أن الأزمات المتوالية التي تعرض لها القطاع السياحي هي أزمات مصدرة، ولا تسأل فيها وزارة السياحة وحدها.

بلاغ من نائب حول فساد بالقابضة للأدوية

تقدم النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة عين شمس، ببيان عاجل للنائب العام بشأن فساد الشركة القابضة لصناعة الدواء والتي تضم 11 شركة لصناعة الدواء، من ضمنها شركة القاهرة التي سيتقدم بملفات حول فسادها.

وأضاف الكومي أن شركة القاهرة أهدرت ملايين الجنيهات عن طريق مساعدة الشركة الموردة لمادة الكحول الإيثيلي في التهرب من الضريبة التي تقدر بـ 100% على توريد مادة الكحول، بتغيير اسم المادة بمادة أخرى ضريبتها 5% فقط؛ ليصبح التهرب الضريبي بنسبة 95% من الضرائب المستحقة لصالح الدولة، لافتًا إلى أنه سيقدم المستندات التي تثبت ذلك للنائب العام.