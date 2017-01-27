الاقتصاد في أسبوع.. استيراد 410 آلاف طن قمح روسي.. وعبد العال: الوضع الاقتصادي حرج

شهد الأسبوع الماضي عددًا من التصريحات الاقتصادية الحكومية، التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغييرات التي طرأت على الاقتصاد، أهمها: الدولار يسجل 18.75جنيه للبيع في البنوك، وعيار 21 من الذهب يسجل 625 جنيهًا للجرام، ورئيس النواب يؤكد: الوضع الاقتصادي حرج جدًّا، والبترول: إنتاج 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميًّا من حقل ظهر نهاية 2019، وانخفاض في إيرادات مصر من السياحة 44.3% في 2016، ومصر تشتري 410 آلاف طن قمح روسي، والمالية توضح: 32.5 مليار جنيه لم تختفِ من موازنة الدولة والمبلغ في المركزي المصري.

الدولار يسجل 18.75جنيه للبيع في البنوك

سجل سعر بيع الدولار الأمريكي نحو 18.7 جنيه للشراء، و 18.75 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث بيانات البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري تحرير أسعار صرف العملات، وتلقي مصر الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي.

الذهب يتراجع وعيار 21 يسجل 625 جنيهًا للجرام

تراجعت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة، في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 625 جنيهًا للجرام، وعيار 18 سجل 536 جنيهًا، وعيار 24 نحو 714 جنيهًا، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 5,000 جنيه.

رئيس النواب: الوضع الاقتصادي حرج جدًّا

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: إن الوضع الاقتصادي حرج جدًّا، مضيفًا خلال إحدى الجلسات العامة للمجلس «أنا أعني كل كلمة أقولها وبدقة وبمعلومات موثقة، والمفروض أن يتحمل الجميع المسؤولية».

البترول: إنتاج 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميًّا من حقل ظهر نهاية 2019

رأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الجمعية العامة الثانية لشركة بترو شروق؛ لاعتماد موازنة العام المالي 2017/2018، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية حقل ظهر بمنطقة شروق البحرية بالبحر المتوسط يسير بخطى جيدة وفقًا لبرنامج العمل؛ لتحقيق وضع المرحلة الأولى على الإنتاج في نهاية العام الحالي، بمعدل إنتاج حوالي مليار قدم مكعب غاز يوميًّا، واستكمال باقي مراحل المشروع؛ ليصل الإنتاج إلى حوالي 7. 2 مليار قدم مكعب يوميًّا بنهاية عام 2019.

انخفاض إيرادات مصر من السياحة 44.3%

قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن إيرادات بلاده من النقد الأجنبي في قطاع السياحة انخفضت إلى 3.4 مليار دولار في عام 2016، وهو ما يقل 44.3 % مقارنة بعام 2015.

“المركزي” يقارن تراجع الصادرات وزيادة الواردات بين 2016 و 2010

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن حصيلة الصادرات تراجعت إلى 19 مليار دولار في 2016 من 24 مليارًا في 2010، بينما زادت قيمة الواردات إلى 57 مليار دولار في 2016 من 49 مليارًا في 2010، الأمر الذي شكل فجوة بين قيمتي الصادرات والواردات انعكست سلبًا على ميزان المدفوعات.

وأشار إلى أن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ارتفع إلى 20 مليار دولار في منتصف يونيو 2016 من أربعة مليارات دولار في 2010، وهو الأمر الذي شكل خطرًا استدعى تدخل البنك المركزي لتحرير سعر الصرف؛ حتى يمكن السيطرة على هذا العجز.

الشعبة العامة للسيارات: حركة البيع والشراء تكاد تكون منعدمة

قال رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، اللواء حسين سليمان، إن حركة البيع والشراء في سوق السيارات تكاد تكون منعدمة بعد ارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن هناك تجارًا يبيعون في الشهر 4 سيارات، بعد أن كانوا يبيعون 100 سيارة.

مصر تشتري 410 آلاف طن قمح روسي

قامت هيئة السلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية بإجراء أكبر مناقصة لاستيراد 410 آلاف طن روسي، وفازت بها 5 شركات روسية.

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه من المقرر التوريد خلال الفترة من أول مارس إلى 10 مارس القادم، مشيرة إلى أنها تسعى لتكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وعلى رأسها القمح، الذي يستخدم في إنتاج الدقيق الخاص بالخبز المدعم.

المالية: 32.5 مليار جنيه لم تختفِ من الموازنة والمبلغ في المركزي

أثار اختفاء مبلغ 32.5 مليار جنيه من موازنة الدولة لعام «2014-2015» جدلًا واسعًا، بعد أن ناقش مجلس النواب منذ أيام الحساب الختامي لموازنة العام المالي «2014-2015»، وملاحظات التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات على إيرادات الدولة ومصروفاتها، والتي كشفت عن اختفاء 32 مليار و504.6 مليون جنيه من إيرادات الدولة.

وردت وزارة المالية على هذا بالنفي، قائلة «المبلغ بالكامل موجود لدى البنك المركزي المصري، وهي الحقيقة التي يعلمها جهاز المحاسبات الذي أبدى ملاحظة فنية على الأسلوب المحاسبي لاستخدام الأرصدة المتبقية من المنح الواردة من الدول العربية والأجنبية الصديقة لمصر».

وأضافت وزارة المالية أن أرصدة المنح التي تلقتها مصر في سنوات سابقة والموضوعة منذ تسلمها في البنك المركزي المصري في حسابات لوزارة المالية، ثم صدر عام 2013 القانون رقم 105 الذي رخص للبنك المركزي بشراء رصيد حساب المبالغ الواردة من الدول العربية والأجنبية الصديقة لمصر، التي بلغت قيمتها في ذلك الوقت نحو 8.78 مليار دولار؛ لإضافتها لاحتياطي العملات الأجنبية بالبنك المركزي.

وأوضحت أن الحكومة قررت في ذلك الوقت عدم استخدام المبلغ بالكامل في عام مالي واحد، وإنما توزيعه لأكثر من عام، وهو ما حدث بالفعل تنفيذه، حيث استخدم نحو 20.3 مليار جنيه لتخفيض عجز موازنة العام المالي 2013/2014، كما تم استخدام 7.1 مليار جنيه في العام المالي 2014/2015 أيضًا؛ لتخفيض العجز، وفي عام 2015/2016 تم استخدام مبلغ 2.3 مليار جنيه، ومن المتوقع استمرار هذه السياسة في العام المالي الحالي 2016/2017 والأعوام التالية.