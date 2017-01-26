غضب بين ملاك مكامير الفحم فى دمياط بعد قرار استبدالها بالأفران

سيطرت حالة من الغضب على أصحاب مكامير الفحم والعاملين بها بمحافظة دمياط وذلك بعد تصريحات المسؤولين باستبدال المكامير بأفران للتقليل من التلوث الناجم عنها، خاصة بعد الشكاوى المتعددة التى تقدم بها الأهالى لإزالة المكامير التى اعتبروها كارثة حقيقة حلت على رؤوسهم خاصة بعد انتشارها بمدينة دمياط الجديدة وبعض المناطق بدائرة مركز كفر البطيخ، وقال أصحابها إن قرار استبدال المكامير بأفران غير مجد، نظرا لما سيترتب عليهم من خسائر لا حصر لها وسيؤدى لتسريح العمالة بحسب قولهم.

وتعد محافظة دمياط إحدى أكبر المحافظات التي تنتشر بها مكامير الفحم، نظرا لعمل أبنائها فى صناعة الأثاث، وتعد الأخشاب المادة الأساسية فى تصنيع الفحم.

ويقول عوض إبراهيم أحد العاملين فى المهنة إن الأفران غير مجدية نظرا لانخفاض جودة الفحم المنتج منها والخسائر المترتبة عليها حيث تعد الأفران خطرة للغاية ومن الممكن انفجارها فى وجه العاملين فى أى وقت.

وطالب عوض بتخصيص أماكن معينة لتشغيل تلك الأفران فى مناطق بعيدة عن الأشجار والحيوانات، ومزودة بالمياه، مضيفا: الأفران بحاجة للغاز الطبيعى بكمية هائلة، علاوة على سوء جودة الفحم المنتج مطالبا المسؤولين بعدم تعميم فكرة الأفران لما سيترتب عليها من الاستغناء عن الآلاف من العمال، وعدم استطاعة كافة أصحاب المكامير الاستعانة بالأفران لغلاء ثمنها.

وأضاف عوض قائلا: حال تعميم فكرة الأفران فلابد من منحها لأصحاب المكامير بالتقسيط للتسهيل عليهم موضحا: لدينا 100 مكمورة يعمل بها نحو 10 آلاف عامل.

وأعرب “م.د” صاحب مكمورة عن رفضه لتعميم الأفران نظرا لسوء منتجها، مشيرا لما سيترتب على تعميمها من خسائر عدة حيث سيتوقف العديد من أصحاب المكامير عن العمل نظرا لعدم مقدرتهم على شراء الأفران لارتفاع ثمنها وعدم جودة المنتج وصعوبة تسويق المنتج

وقالت الدكتور مها فايد وكيل وزارة البيئة بمحافظة دمياط فى تصريح لـ”البديل ” لدينا نحو 118 مكمورة فحم، وتم تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام محافظة دمياط وبعضوية ممثلى “جهاز شؤون البيئة بدمياط والدقهلية ومديرية الرى والزراعة، وتختص اللجنة بتوفيق أوضاع المكامير فى أماكنها وهناك 4 نماذج تم اعتمادها من قبل جهاز شؤون البيئة من بينهم فرن أوكرانى وصوبة زجاجية وسيتم ترخيص تلك النماذج وتوفيق أوضاعها، وخلال 3 أشهر سيتم قبول طلبات توفيق الأوضاع وخلال عام سننتهي من توفيق أوضاع أصحاب المكامير جميعا، ليبدؤوا بالعمل من خلال النماذج الـ4 المطروحة والمتعمدة من جهاز شؤون البيئة.

كانت حالة من الغضب سيطرت على أهالي دمياط الجديدة ومركز كفر البطيخ، بسبب الأدخنة الصادرة عن مكامير الفحم، والتي تسببت في إصابة أهالي المدينة بأمراض الجهاز التنفسي.. فيما صدر قرار رقم 819 لسنة 2016 بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2917 لسنة 2016 بطرح أربعة نماذج بديلة للمكامير لتعميمها فى كافة أنحاء الجمهورية.