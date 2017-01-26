بعد خسارة منتخب بلاده.. نجم غانا يحلق شعره على الهواء

نشر موقع «ريبورت غانا» عقب مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الغاني التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل، في ختام منافسات دوري المجموعات بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم «كان 2017»، صورا لأحد نجوم البلاك ستارز السابقين يحلق شعره بعد خسارة منتخب بلاده.

ونقلا عن قناة الحياة الغانية، نشر الموقع بعض الصور لصامويل كوفور، مدافع النجوم السوداء السابق، يحلق شعره على الهواء عقب خسارة منتخب بلاده أمام مصر، بعدما راهن على حلق شعره إذا خسر منتخب بلاده أمام الفراعنة.

وسبق لصامويل كوفور، أن خاض رحلة احترافية في أندية بايرن ميونيخ الألماني في الفترة من 1993 وحتى 2005، قبل أن ينتقل إلى صفوف روما الإيطالي ويخوض معه ثلاثة مواسم بداية من 2005 وحتى 2008، قبل أن يعود ويختتم مسيرته في موطنه مع فريق أشانتي كوتوكو الغاني.

الجدير بالذكر أن أحمد حسام «ميدو» مهاجم المنتخب المصري السابق، تعرض لنفس الموقف عندما راهن على عدم فوز فريق ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الموسم المنصرم وخسر الرهان بتتويج الذئاب بلقب البريميرليج، ليضطر إلى حلق شعره على الهواء أيضًا.