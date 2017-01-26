بالفيديو.. مصر تتأهل وتضرب موعدًا مع المغرب في دور الثمانية

تأهل المنتخب الوطني المصري لدور الثمانية بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم «كان 2017» عقب تغلبه على المنتخب الغاني بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «بورجونتي» في ختام دوري المجموعات بالمجموعة الرابعة.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف روما الإيطالي، في الدقيقة الحادية عشرة من أحداث شوط المباراة الأول، من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، سددها على يمين الحارس، الذي اكتفى بمشاهدة الكرة تسكن الشباك.

الانتصار رفع رصيد الفراعنة إلى سبع نقاط؛ ليتصدر هذه المجموعة، ويتأهل برفقة البلاك ستارز، الذي ضمن التأهل رسميًّا عقب ختام الجولة الثانية، ولكن خسارته اليوم جعلته يتأهل كثانٍ عن هذه المجموعة.

وفي المباراة الثانية التي لم تؤثر نتيجتها في تحديد هوية المتأهلين عن هذه المجموعة تعادل المنتخب الأوغندي مع نظيره المالي بهدف لمثله، وكان المنتخب المالي مطالبًا بتحقيق الفوز بفارق هدفين، مع خسارة مصر أمام غانا؛ كي يتأهل برفقة النجوم السوداء بدلًا من الفراعنة.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري أول المجموعة الرابعة مع المنتخب المغربي ثاني المجموعة الثالثة يوم الأحد المقبل، على ملعب «بورجونتي» ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

بينما يلعب المنتخب الغاني ثاني المجموعة الرابعة مع منتخب جمهورية الكونجو الديمقراطية أول المجموعة الثالثة في نفس اليوم، على ملعب «أوييم».

هدف المباراة