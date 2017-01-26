انتصار مصر على غانا حديث الصحف العالمية

انتهت موقعة الكبار بين المنتخب المصري ونظيره الغاني في ختام منافسات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم «كان 2017» بفوز المنتخب الوطني بهدف دون رد، وتأهل للدور الثاني على رأس المجموعة الرابعة التي ضمت منتخبات غانا ومالي وأوغندا.

ورغم انتهاء اللقاء وتركيز المنتخب الوطني بقيادة مدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر، في المباراة المرتقبة أمام المغرب يوم الأحد المقبل، في الدور ربع النهائي، إلا أن أصداء الفوز لاتزال حديث وسائل الإعلام العالمية.

الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عنون في تقريره عن اللقاء «مصر تحسم لقاء العمالقة وتتأهل متصدرة»، وتحدث الفيفا عن صاروخية صلاح، التي سكنت الشباك الغانية في وقت مبكر من المباراة.

وأوضح تغيرت المعادلة تماماً بعد الهدف؛ حيث وجد المنتخب الغاني نفسه غير قادر على اختراق الجدار الدفاعي المصري الذي أظهر تماسكاً كبيراً، في حين اعتمد الفريق على الهجمات المرتدة.

وأضاف الموقع الرسمي للفيفا: نجح رجال المدرب هكتور كوبر في تطبيق خطتهم التكتيكية بعد أن شاهدوا أبرز نجم في صفوفه يتألق، فقد المنتخب الغاني المركز الأول في المجموعة الرابعة لمصلحة منافسه بعد فوزين متتاليين، والآن يتعين على الفراعنة التخلص من عقبة المغرب إذا أرادوا بلوغ الدور نصف النهائي.

فيما قال موقع «غانا ويب»: النجوم السوداء فشلت في الحفاظ على سجلها المثالي بالخسارة أمام بطل إفريقيا سبع مرات، وأشار الموقع الغاني إلى تصريحات مدرب الفريق الصهيوني أفرام جرانت، التي أدلى بها عقب المباراة وأكد من خلالها سعادته بالمستوى الذي قدمه فريقه رغم الخسارة، مضيفًا: يصر أفرام جرانت أنه معجب بأداء فريقه يوم الأربعاء على استاد بورت جنتيل رغم الخسارة.

ونقل الموقع تصريحات أندريا أيو، نجم البلاك ستارز، التي أدلى بها عقب المباراة لشبكة بي إن سبورت، وأعرب من خلالها عن عدم رضاه عن قرارات باكاري جاساما، حكم المباراة.

لم يختلف حديث موقع «غانا سبورتس أون لاين» عن سابقه، حيث تحدثت عن فشل البلاك ستارز في تحقيق العلامة الكاملة أمام الفراعنة وُمني بهزيمة أولى في الكان.

فيما قالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في حديثها عن المباراة، مصر تأخذ الثقة بعد إلحاقها الهزيمة الأولى بالبلاك ستارز في كأس الأمم الإفريقية.