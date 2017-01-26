التمويل ولم الشمل.. أبرز تحديات رئيس «الدستور» الجديد

أعلن حزب الدستور، فوز الصحفي خالد داوود برئاسة الحزب بالتزكية بعد فوز قائمته “معا نستطيع” في الانتخابات الداخلية، كما أعلنت اللجنة العليا فوز طارق عادل حسن أحمد شرف وشهرته طارق شرف على مقعد أمين عام الحزب، وصابر معوض عبيد معوض على مقعد أمين الصندوق.

وينتظر داوود، الرئيس الجديد وأحد مؤسسي الحزب، عدة تحديات، في ظل المناخ السياسي المتوتر حاليا، على رأسها التمويل، التي تعد أكبر عقبة أمام أي رئيس حزب سياسي، بالإضافة إلى ضرورة لم الشمل وتوحيد الصف، حيث يعاني حزب الدستور على مدار 3 سنوات انقسامات وصراعات ومحاولات الاستقطاب، ويحاول كل فريق فرض توجهه وموقفه السياسي على الجميع، وتصاعدت حدة الخلافات حتى وصل الأمر إلى النزاع القضائي على رئاسة الحزب.

وقال داوود لـ«البديل»: «هناك محاولات لإجراء انتخابات داخلية منذ استقالة الدكتورة هالة شكر الله، من رئاسة الحزب، وبعدها تولى تامر جمعة مهام منصب رئيس الحزب، واستمر أكثر من 8 أشهر، ولم يتم عمل انتخابات أيضا»، مؤكدا أنه جاء بهدف توحيد صف الحزب وحل المشاكل الموجود في «الدستور» كالموجودة بكل الأحزاب السياسية المختلفة مثل الوفد والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي والتجمع.

وأضاف أن الحزب أمامه تحديا كبيرا، فيما يخص توفير التمويل، الذي يعد مشكلة كل الأحزاب السياسية الموجودة في مصر، في ظل عدم وجود رجل أعمال يتولى مصاريف الحزب، مؤكدا أن الشباب سيكونون مصدر تمويل الحزب من خلال عدة مقترحات سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة.