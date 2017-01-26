التاريخ ينحاز لـ«أسود الأطلسي» في مواجهاته مع «الفراعنة»

تأهل المنتخب المصري إلى الدور ربع النهائي بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم «كان 2017» التي تحتضنها الجابون في الفترة من الرابع عشر من يناير الجاري وحتى الخامس من فبراير المقبل.

وتصدر المنتخب الوطني المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات غانا وأوغندا ومالي، برصيد سبع نقاط من انتصارين على أوغندا بهدف دون رد، وعلى منتخب البلاك ستارز بنفس النتيجة، وتعادل أمام مالي بدون أهداف.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري أول المجموعة الرابعة نظيره المغربي ثاني المجموعة الثالثة، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

تاريخ مواجهات الفريقين

تقابل المنتخبان من قبل في 27 لقاء ما بين ودي ورسمي، وحقق المنتخب الوطني الفوز في مباراتين فقط، بينما استطاع أسود الأطلسي تحقيق الانتصار في 14 لقاء، وفرض التعادل نفسه في 11 مباراة، وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين بالتعادل السلبي، وكانت في بطولة إفريقيا 2006 التي احتضنتها مصر.

وصل منتخب الفراعنة لشباك المنافس في 13 مناسبة، بينما استطاع الأسود تسجيل رقم قياسي في شباك المنتخب المصري بـ32 هدفا.

قلق وتفائل

طوى المنتخب المصري وجماهيره فرحة الفوز على غانا والتأهل للمرحلة الثانية من المونديال الإفريقي للتركيز في الموقعة المرتقبة أمام أسود الأطلسي.

الجماهير المصرية كانت تفضل مواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية، حتى إذا كانت أقوى من المنتخب المغربي نظرًا لعدم التوفيق الكبير الذي أصاب المنتخب الوطني في مواجهات الفريقين السابقة، وفي المقابل يرى الجمهور المغربي أن مواجهة المنتخب المصري الذي تمرس فريقها على مواجهته والفوز عليه أفضل من مواجهة غانا.

رغبة

لدى الجيل الحالي من اللاعبين المصريين رغبة كبيرة في تحطيم العقدة التي لازمت المنتخب الوطني في مواجهاته أمام شقيقه المغربي بتحقيق الفوز في المواجهة المقبلة والظفر ببطاقة العبور للدور نصف النهائي من البطولة الأغلى على الصعيد الإفريقي.