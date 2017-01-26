استياء بقرى أسيوط من “المحاباه” في توزيع السكر.. والمحافظة: المخالف يحال للتحقيق فورا

سادت حالة من الاستياء بين أهالي مراكز وقرى محافظة أسيوط بعد قرار المحافظ المهندس ياسر بإسناد توزيع السكر المدعم من الدولة لمسؤولى الوحدات المحلية بالمراكز والاحياء، واتهم الأهالي المسؤولين بتوزيع السكر بالوساطه والمحسوبية فى ظل اختفائه من السوق، أو بيعه بالمحلات التجارية بأسعار عالية دون رقابة، وشكا الأهالى توزيع المسئولين للسكر داخل السيارات المخصصة لنقل القمامة بالشوارع فى كافة مراكز المحافظة.

ويعانى أهالي بعض قرى مراكز القوصية ومنفلوط وديروط من نقص السكر المدعوم فى المواد التموينية لهذا الشهر، وتساءلوا: أين بذهب السكر المدعم بعد أن وصل السكر فى المحلات التجارية إلى 16 جنيا وأكثر، مع اختفاء عدد من السلع التموينة لدى البدالين التموينيين في المحافظة، مثل السكر والأرز والزيت، بعدما بدأت البقالات التموينية في صرف الحصص المدعمة من سلع مثل الجبن والشاي، بدلًا من صرف السلع الأساسية.

وقال يوسف إسماعيل، مدرس، إن السكر المدعم هو حق لجميع المواطنين ولا نعلم عنه شيئا، ويتم التوزيع بالمحسوبية من قبل المحليات، وبعض التجار يضع أسعارا دون رقابة، كما أن توزيعه داخل سيارات القمامة لا يليق حتى وإن كان يتم تنظيفها من الداخل.

وأكد عدد من موظفى المحليات بمراكز القوصية وديروط ومنفلوط بأن قرار المحافظ أجبرنا على الدخول فى صراع مع المواطنين، وتسبب في مشاكل واحتقان بالشارع، وتعرض أحد المواطنين لعمليه دهس فى مدينة القوصية منذ شهور أثناء توزيع السكر ووأصيب بهبوط حاد أدى إلى وفاته فى الحال.

من جانبه، قال المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة، إن كميات السكر المخصصة لكل مركز أو وحدة محلية، يتم توزيعها بمعرفة لجنة مشكلة من المتابعة الميدانية بالمحافظة ومباحث التموين ورئيس الوحدة المحلية، موضحًا أن أي رئيس وحدة محلية بمركز أو مدينة يثبت قيامه بتوزيع الكميات في غير مكانها يتم إحالته للتحقيق.

وأكد كمال خليفة، القائم بأعمال مدير مديرية التموين، أن هناك متابعة دائمة لكافة البدالين التموينيين لصرف السلع المقررة للمواطنين من السكر والزيت، وأن أي محاولات للغش يتم ضبطها فورا.

وأوضح خليفة أن أسيوط لا يوجد بها أزمة، لكن في بعض الأحيان تتناقص كميات بعض السلع وهو أمر تشهده جميع المحافظات ويتم تعويضها بعد ذلك.

وأضاف”محمد عبد الحميد، رئيس الوحدة المحلية بقرية مير بالقوصية، إنه يتم التوزيع تحت أعين مسؤولي الوحدات المحلية وموظفي التموين وتم تغيير السيارات الخاصة بالتوزيع بعد ادعاء البعض أنها سيارات لنقل القمامة ويتم التوزيع بالتساوى بين القري دون محاباه، وفى حالة الشكوى بوجود واسطه فى التوزيع أو البيع بسعر أعلى من المقرر يتم تحويل الموظف المختص عن سيارة التوزيع للتحقيق مباشرة.