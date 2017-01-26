«ازاي نقوم وهمومنا دي مكومانا».. وداعا سيد حجاب

رحل عن عالمنا الشاعر الكبير سيد حجاب، أمس، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، دخل على إثره المستشفى خلال الفترة الأخيرة وظل بها حتى توفى.

وعبر مشواره، قدم حجاب العديد من الأغاني التي ظلت عالقة في الأذهان حتى اليوم، لكن هناك أصوات ارتبطت في أذهانا دائما بكلمات سيد حجاب، حققت نجاحات باهرة في كل الأغاني التي كتبها الشاعر الراحل.

علي الحجار

يعد الفنان الوحيد الذي نال نصيب الأسد من الأشعار التي كتبها حجاب، فدائمًا ما كان يعبر الحجار عن أحاسيس الشاعر الراحل في الأغاني التي قدمها، ومازالت محفورة في أذهان الجمهور حتى اليوم، منها تتر ليالي الحلمية، الشهد والدموع، الأيام، المال والبنون، بوابة الحلواني، غوايش، من الذي لايحب فاطمة، العائلة، أرابيسك، اللقاء الثاني، هوانم جاردن سيتي، أوبرا عايدة، الليل وآخره، وقال البحر وغيرها الكثير، ولم يكتف حجاب بكتابة أغاني المسلسلات للحجار، إنما كتب له أيضا أغان عدة خلال ألبوماته التي قدمها، أبرزها “تجيش نعيش”، و”انتي طلعتيلي منين” وغيرها.

عفاف راضي

جسدت عفاف راضي أشعار سيد حجاب، خاصة مع الأطفال؛ فقدما الثنائي أغاني للبراعم ظلت علامة مضيئة في التاريخ الغنائي، منها “سوسة سوسة سوسة.. سوسة كف عروسة.. سوسة واللي يسقف يستاهل مني بوسة”، لحنها الموسيقار عمار الشريعي، الذي أبدع في تلحين الألبوم الذي حمل اسم “سوسة” وحقق نجاحًا منقطع النظير، وحتى يومنا هذا مازالت متوجة على عرش أغاني الأطفال، وفي نفس الألبوم، قدم حجاب من جديد أغنية “حدوتة”، لحنها أيضًا عمار الشريعي، خلال الأغنية تحكي راضي للأطفال حدوتة العصفورة.

محمد الحلو

يعتبر تتر مسلسل “الوسية” علامة في تاريخ الدراما المصرية، كتبه سيد حجاب، وقدمه محمد الحلو، وفيه يقول حجاب “مين اللي قال الدنيا دي وسية.. فيها عبيد مناكيد.. وفيها السَّيد.. سوّانا رب الناس سواسية..”، وداخل المسلسل، قدمت أغان عدة لاتقل عبقرية عن التتر، منها “يازمن معيوب.. يا أيام سفية يادنيا مقلوبة عليها ف واطيها.. بقي يسرقونا ويتهمونا احنا فيها وغفيرها حراميها وكبيرها خاطيها.. الأغراب بياكلوا لحمنا ويحرمونا وبيشربوا من سيل عرقنا ودمانا..نهوي بكرباج يهوي بيقومونا وازاي نقوم وهمومنا دي مكومانا”.

محمد منير

كتب سيد حجاب لمحمد منير في أول ألبوم له أغنية “آه يا بلاد يا غريبة”، وتلاها أربع أغنيات في ألبومه الثاني، ومن أبرز هذه الأغاني “عيون” التي قدمها في آخر ألبوماته، و”يأهل العرب والطرب” الذي صدر في 2012، ولحنها عمار الشريعي، الذي قال في تصريحات سابقة إن الأغنية سمعها منير من 35 سنة وطلب أن يغنيها، لكنها أعطيت للفنان ماهر العطار، وفي عام 2012 عاد من جديد وطلبها من الشريعي وسمح له بغنائها بتوزيع جديد.