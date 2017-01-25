هنطبل لمين؟
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الأربعاء 25 يناير ,2017
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العالم
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سيناء
هنطبل لمين؟
البديل
10:41:50 ص
منذ 3 ساعات
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كاريكاتير
بريشة: عبد الرحمن نجم الدين
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